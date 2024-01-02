В Нижнем Новгороде мужчина выкинул девушку из такси из-за низкой цены поездки

"Из-за того, что мы во время движения поменяли конечную точку, тариф получился всего лишь +100₽ к общей стоимости, — пояснила пассажирка. — Водителя это не устроило, и он настойчиво просил нас выйти из машины.

Мы попросили хотя бы подождать в его машине, чтобы дождаться другое такси, так как на улице мороз. Этот «недочеловек» начал движение, с открытыми дверьми. Когда моя нога была на улице и я пыталась хоть как-то его остановить, то он меня просто выбросил на проезжую часть".

Водитель был задержан, и ему грозит выдворение за пределы страны.