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В Нижнем Новгороде мужчина выкинул девушку из такси из-за низкой цены поездки

В Нижнем Новгороде мужчина выкинул девушку из такси из-за низкой цены поездки

Автор:
02 января 2024 10:09
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Такси   Таксист   в Нижнем Новгороде   конфликт   пассажирка   цена   
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В новогоднюю ночь таксист разозлился, когда пассажирки во время поездки поменяли конечную точку, а цена поездки повысилась лишь на 100 рублей.

"Из-за того, что мы во время движения поменяли конечную точку, тариф получился всего лишь +100₽ к общей стоимости, — пояснила пассажирка. — Водителя это не устроило, и он настойчиво просил нас выйти из машины.


Мы попросили хотя бы подождать в его машине, чтобы дождаться другое такси, так как на улице мороз. Этот «недочеловек» начал движение, с открытыми дверьми. Когда моя нога была на улице и я пыталась хоть как-то его остановить, то он меня просто выбросил на проезжую часть".


Водитель был задержан, и ему грозит выдворение за пределы страны.

Источник:

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Метки: Видео   Такси   Таксист   в Нижнем Новгороде   конфликт   пассажирка   цена   
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6  комментариев
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23k
сеньор Леонсио Час назад
Зачем скандалить?! Не нравится , меняй локацию на родной кишлак, и гоняй там на ишаке по горам и долинам!
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7
Роман ___ 5 минут назад
это же арабы. название поменяйте на бородатый таксист.
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27k
Вован 13 минут назад
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20k
Андрей Полчаса назад
В заголовке замените слово "мужчина" на "водитель" или "таксист".
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16k
Kucher 55 минут назад
Не захотел +100 рублей, пусть у себя зарабатывает +100 сум или тенге (что у них там?), а тут всем этим Калбитбаям и Чуркабекам не рады.
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