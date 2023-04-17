FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Таксисты 210 постов • 52 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Таксисты
Таксист не позволил себя обмануть

Таксист не позволил себя обмануть

Автор:
17 апреля 2023 08:59
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   конфликт   люди   мошенничество   такси   таксист   
772
1
1

Парень решил не платить 300 рублей таксисту за проезд. Он сделал вид, что перевёл деньги, а потом попытался сбежать из машины. Однако таксист был готов к этому.

В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: видео   конфликт   люди   мошенничество   такси   таксист   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Горожанин Час назад
Пацан - типичный психопат. Пример становления двуличной уголовной личности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Эрик 10 минут назад
ИМХО.
Был в штатах, пользовался услугами такси. Коротко: садишься в такси, ты сразу, как бы в клетке - пространство между пассажиром и таксистом огорожено, более того, без разрешения таксиста вы не выйдите из авто.
Законодатели штатов знают свою "паству", поэтому такси защищено (поскольку-постольку). Я не поклонник заморского, но блокировку дверей в такси таксистом и автоматическим вызовом правоохранительными структурами - узаконил бы.
Как то так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
312
Вася Васильев 41 минуту назад
Ну какие 300ре? 300 это если по честному, а с поправкой на шоу он 5000 как минимум должен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
dima423 Час назад
И это еще хорошо водила попался Мужик! а то бы так и ушел... я давно говорю такси должны работать по предоплате
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
dima423 Час назад
какое же конченое чмо этот пассажир... я херею как иногда люди опускаются ниже плинтуса...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
dima423 Час назад
какое же конченое чмо этот пассажир... я херею как иногда люди опускаются ниже плинтуса...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Оксид Бетона Час назад
Таксист - жадина!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Ваня Час назад
жлобина, зажал 300 рубликом, мудень...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
464
дмитрий Час назад
паказал бы на телефоне что перевёл и всё
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

950846



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кашалот: уникальное животное, которому нет равных
Кашалот: уникальное животное, которому нет равных
Как в древности делали лёд в жару +50°C
Как в древности делали лёд в жару +50°C
Набирающие популярность в сообществах
Какой была жизнь в столице век назад? Дореволюционные фотографии Москвы
Какой была жизнь в столице век назад? Дореволюционные фотографии Москвы
11 захватывающих фильмов про похищения. Версия от IMDb
11 захватывающих фильмов про похищения. Версия от IMDb
Ты просто космос, Тинькофф
Ты просто космос, Тинькофф
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Случайности не случайны

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#факты#подборка#картинки#Прикол#красота
#история#Юмор#кино#в мире#Приколы#фильм
#Фотографии#интересно#люди#забавно#удивительно#актеры
Ты просто космос, Тинькофф Ты просто космос, Тинькофф "Эпоха дегенератов": короткий разговор пассажира электрички с невоспитанным подростком "Эпоха дегенератов": короткий разговор пассажира электрички с невоспитанным подростком Таксист, которого можно снимать в фильме «Брат 3» Таксист, которого можно снимать в фильме «Брат 3» Неожиданный финал уличной драки Неожиданный финал уличной драки Дебошир отправил в&nbsp; нокаут посетительницу ночного заведения в Архангельской области Дебошир отправил в  нокаут посетительницу ночного заведения в Архангельской области Женщина решила не платить таксисту 1700 рублей за поездку Женщина решила не платить таксисту 1700 рублей за поездку

На что жалуетесь?

Вернуться