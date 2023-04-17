Таксист не позволил себя обмануть

772
1
1
Парень решил не платить 300 рублей таксисту за проезд. Он сделал вид, что перевёл деньги, а потом попытался сбежать из машины. Однако таксист был готов к этому.
В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Дебошир отправил в нокаут посетительницу ночного заведения в Архангельской области
- "Эпоха дегенератов": короткий разговор пассажира электрички с невоспитанным подростком
- Женщина решила не платить таксисту 1700 рублей за поездку
- Таксист, которого можно снимать в фильме «Брат 3»
- Неожиданный финал уличной драки
Новости партнёров
Был в штатах, пользовался услугами такси. Коротко: садишься в такси, ты сразу, как бы в клетке - пространство между пассажиром и таксистом огорожено, более того, без разрешения таксиста вы не выйдите из авто.
Законодатели штатов знают свою "паству", поэтому такси защищено (поскольку-постольку). Я не поклонник заморского, но блокировку дверей в такси таксистом и автоматическим вызовом правоохранительными структурами - узаконил бы.
Как то так.