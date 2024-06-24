Китайский ресторан, имитирующий вагон поезда 

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В Китае можно встретить заведение, имитирующее вагон-ресторан поезда. Поезд при этом по задумке авторов движется.
В поездах есть своя романтика, которую почувствовал каждый, кому хоть раз довелось путешествовать на этом виде транспорта. А вагоны-рестораны — это отдельный вид искусства, которому не хватает лишь кухни ресторанного уровня.
Исходя из этой идеи, китайские рестораторы создали ресторан, имитирующий поезд. Смотря это видео, так сразу и не поймешь: это ресторан имитирует поезд или поезд — ресторан.
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