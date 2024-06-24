Китайский ресторан, имитирующий вагон поезда 

В поездах есть своя романтика, которую почувствовал каждый, кому хоть раз довелось путешествовать на этом виде транспорта. А вагоны-рестораны — это отдельный вид искусства, которому не хватает лишь кухни ресторанного уровня.

Исходя из этой идеи, китайские рестораторы создали ресторан, имитирующий поезд. Смотря это видео, так сразу и не поймешь: это ресторан имитирует поезд или поезд — ресторан.