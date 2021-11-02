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Роскошный вагон необычного частного поезда

Роскошный вагон необычного частного поезда (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 ноября 2021 11:08
Метки: богатство   вагон   видео   интересно   люкс   поезд   роскошь   
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Девушка продемонстрировала часть вагон поезда класса люкс Venice-Simplon Orient Express, который ходит по городам Европы. Лакированное дерево и антикварные элементы декора ждут вас далее.
Цена поездки в зависимости от маршрута и месяца составляет от 2650 до 11500 фунтов стерлингов (от 258000 до более 1 миллиона рублей) за пассажира. И это наверняка еще не предел.

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Метки: богатство   вагон   видео   интересно   люкс   поезд   роскошь   
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