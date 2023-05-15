Российские туристы устроили массовый мордобой в Суйфэньхэ и стали "героями" китайских соцсетей

Забыли, что в гостях. С кем не бывает?
Российские туристы из Приморья знатно отдохнули в приграничном китайском городе. Да так, что видео с массовой дракой россиян завирусилось в китайских соцсетях и вызвало недовольство местных жителей.
Приграничный город Суйфэньхэ с множеством русских ресторанов давно стал местом притяжения для приморцев. Вот и в ресторане "Аня и Соня" на этих выходных собралось много россиян, которые изрядно выпив, начали выяснять отношения. Сообщается, что сначала драку устроили два мужчины из разных компаний, а затем к ним присоединились обе "группы поддержки", устроив массовый забив.
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К счастью, никто особо не пострадал. Во всяком случае в местные больницы никто не обращался. О дальнейшей судьбе пьяных дебоширов ничего не известно.
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как водку жрать и махаться - сплошные спортсмены!
Какое-то не "кунг-фу", а просто "фу", вот местные и не оценили.
Посмотрите видео, всё чинно и благородно - толпой на одного никто не бросается, ногами лежачего не пинают. Всё в рамках настоящей мужской потасовки.
Выпили все - побили все друг другу лица - и опять все вместе выпили, классика!
Поэтому когда Китай после короны вновь открыл свои границы, многие жители Приморского края и ломанулись в Суньку, за воспоминаниями прошлого, одеждой а так же чтобы просто весело и пьяно провести выходные.
Ну а что до видео, стыдно конечно но ничего особо страшного не произошло.
И да, за 30 лет, что жители Приморья ездят в Суньфуньхе и Хунчунь, эти населенные пункты из деревень, превратились в огромные города и все это за счет торговли с Россией. Так, что не сомневайтесь в том, что российскому туристу в Китае очень рады!