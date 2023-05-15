Российские туристы устроили массовый мордобой в Суйфэньхэ и стали "героями" китайских соцсетей

Российские туристы из Приморья знатно отдохнули в приграничном китайском городе. Да так, что видео с массовой дракой россиян завирусилось в китайских соцсетях и вызвало недовольство местных жителей.



Приграничный город Суйфэньхэ с множеством русских ресторанов давно стал местом притяжения для приморцев. Вот и в ресторане "Аня и Соня" на этих выходных собралось много россиян, которые изрядно выпив, начали выяснять отношения. Сообщается, что сначала драку устроили два мужчины из разных компаний, а затем к ним присоединились обе "группы поддержки", устроив массовый забив.