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Российские туристы устроили массовый мордобой в Суйфэньхэ и стали "героями" китайских соцсетей

Российские туристы устроили массовый мордобой в Суйфэньхэ и стали "героями" китайских соцсетей

Автор:
15 мая 2023 14:36
Сообщество : Криминал
Метки: Китай   видео   драка   приморцы   ресторан   туристы   
1821
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Забыли, что в гостях. С кем не бывает?

Российские туристы из Приморья знатно отдохнули в приграничном китайском городе. Да так, что видео с массовой дракой россиян завирусилось в китайских соцсетях и вызвало недовольство местных жителей.

Приграничный город Суйфэньхэ с множеством русских ресторанов давно стал местом притяжения для приморцев. Вот и в ресторане "Аня и Соня" на этих выходных собралось много россиян, которые изрядно выпив, начали выяснять отношения. Сообщается, что сначала драку устроили два мужчины из разных компаний, а затем к ним присоединились обе "группы поддержки", устроив массовый забив.

К счастью, никто особо не пострадал. Во всяком случае в местные больницы никто не обращался. О дальнейшей судьбе пьяных дебоширов ничего не известно.

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Метки: Китай   видео   драка   приморцы   ресторан   туристы   
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12  комментариев
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15k
Совранский Час назад
Как служить - одни калеки,
как водку жрать и махаться - сплошные спортсмены!
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895
Gigantes 2 минуты назад
"устроив массовый забив" )))))))))
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24k
MrGod 7 минут назад
Пьяное быдло не имеет национальности....
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20k
nobody® 17 минут назад
"вызвало недовольство местных жителей"
Какое-то не "кунг-фу", а просто "фу", вот местные и не оценили.
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1k
Эрик Полчаса назад
Что вы кипятитесь?
Посмотрите видео, всё чинно и благородно - толпой на одного никто не бросается, ногами лежачего не пинают. Всё в рамках настоящей мужской потасовки.
Выпили все - побили все друг другу лица - и опять все вместе выпили, классика!
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10k
Copycat Полчаса назад
печально видеть такую "славу"
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282
устал я от вас Copycat 16 минут назад
И где вы тут славу увидели? Синие бычьё потолкалось... обычное дело. Запретить всем участникам въезд в Китай пожизненно.
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9k
Борис Карабанов 40 минут назад
Одного не понимаю, какой смысл этим вечно усталым людям ездить на такой "отдых" в зарубежные страны? У себя дома не проще так "отдыхать"? Там дешевле, что ли?
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980
ruslan d Час назад
позорище
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