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Женщина бросила в еду свой лобковый волос, а после потребовала от ресторана компенсацию

Женщина бросила в еду свой лобковый волос, а после потребовала от ресторана компенсацию

Автор:
10 января 2024 11:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   в мире   компенсация   лобковый волос   люди   ресторан   
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Некая жительница Китая, пришедшая в ресторан, осталась очень недовольна качеством еды, которую ей подали.

Незнакомка закатила скандал, ведь в тарелке она обнаружила нечто мерзкое — лобковый волос. Разъярённая дама удалилась, посоветовав владельцу заведения поразмыслить над компенсацией и пообещав, что скоро она вернётся за возмещением ущерба.


Вот только хозяин ресторана решил для начала просмотреть запись с камеры видеонаблюдения и убедился в том, что подозревал с самого начала: женщина тайком сунула руку себе в брюки, после чего кинула нечто в тарелку — собственный лобковый волос.


Мстительный владелец ресторана тут же разместил кадр из скандальной видеозаписи в соцсетях, но дальше этого его мстительность не пошла. Практически тут же горе-клиентка примчалась в ресторан и принялась умолять мужчину не сообщать о её мошенничестве в полицию.


Хозяин пожалел молодую женщину и дал ей шанс впредь зажить честной жизнью без обмана. Кроме того, мужчина сообщил, что посуда, из которой ела незнакомка, была уничтожена, так что гости ресторана могут не волноваться о чистоте и гигиене.

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Метки: Видео   Китай   в мире   компенсация   лобковый волос   люди   ресторан   
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4  комментария
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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78k
Viktor 8 минут назад
Так она ещё и тупая - в каком веке живёт, кругом камеры!
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18k
SandMANn Полчаса назад
Коварная, но и глуповатая особь из "каждой десятой на планете". Лобковый волос? Фубля!
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просто программист Полчаса назад
Вот же крыса поганая
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