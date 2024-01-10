Женщина бросила в еду свой лобковый волос, а после потребовала от ресторана компенсацию

Некая жительница Китая, пришедшая в ресторан, осталась очень недовольна качеством еды, которую ей подали.
Незнакомка закатила скандал, ведь в тарелке она обнаружила нечто мерзкое — лобковый волос. Разъярённая дама удалилась, посоветовав владельцу заведения поразмыслить над компенсацией и пообещав, что скоро она вернётся за возмещением ущерба.
Вот только хозяин ресторана решил для начала просмотреть запись с камеры видеонаблюдения и убедился в том, что подозревал с самого начала: женщина тайком сунула руку себе в брюки, после чего кинула нечто в тарелку — собственный лобковый волос.
Мстительный владелец ресторана тут же разместил кадр из скандальной видеозаписи в соцсетях, но дальше этого его мстительность не пошла. Практически тут же горе-клиентка примчалась в ресторан и принялась умолять мужчину не сообщать о её мошенничестве в полицию.
Хозяин пожалел молодую женщину и дал ей шанс впредь зажить честной жизнью без обмана. Кроме того, мужчина сообщил, что посуда, из которой ела незнакомка, была уничтожена, так что гости ресторана могут не волноваться о чистоте и гигиене.
Источник:
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