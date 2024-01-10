Женщина бросила в еду свой лобковый волос, а после потребовала от ресторана компенсацию

Незнакомка закатила скандал, ведь в тарелке она обнаружила нечто мерзкое — лобковый волос. Разъярённая дама удалилась, посоветовав владельцу заведения поразмыслить над компенсацией и пообещав, что скоро она вернётся за возмещением ущерба.

Вот только хозяин ресторана решил для начала просмотреть запись с камеры видеонаблюдения и убедился в том, что подозревал с самого начала: женщина тайком сунула руку себе в брюки, после чего кинула нечто в тарелку — собственный лобковый волос.



