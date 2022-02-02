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В Петербурге обнаружена квартира мечты

В Петербурге обнаружена квартира мечты (8 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2022 08:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   жилье   квартира   квартира мечты   маленькие квартиры   микрожилье   сайт объявлений   съем   
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Всего 9000 в месяц - и студия ваша! Налетай!

Снять доступное жилье в городах-миллионниках - тот еще квест, а если речь идет о мегаполисах, то и вовсе порой задача невыполнимая. На популярном сайте объявлений появился вариант, который многие назвали "квартирой мечты". Компактная "студия" обойдется всего в 9000 рублей в месяц. И ведь кто-то снимет!


В студии есть все необходимое: спальное место, санузел и даже мини-кухня с микроволновкой.

Геометрия пространства немного странная. Так, скажем, унитаз установлен выше, чем кровать, а кухонный уголок и вовсе притулился в пространстве рядом с лестницей.


10-метровые апартаменты сдаются на длительный срок.


И чтобы потенциальный жилец мог лучше представить место, где ему придется спать, арендодатель приложил видео этой "каморки папы Карло".



Как вам такой вариант для съема?

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Метки: видео   жилье   квартира   квартира мечты   маленькие квартиры   микрожилье   сайт объявлений   съем   
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29  комментариев
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12k
Святослав 2 часа назад
мля((
ушла коморка((

проверил на авите...
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138
Ка-Пэкс Минуту назад
Москва с Питером окончательно еб.нулись с ценами на жилье. У нас в городе за 9 тыров можно двушку 45-55квм снять с мебелью и всем остальным. А эту конуру рублей за 500)) как склад.
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4k
Вячеслав 13 минут назад
Ладно, можно согласиться срать над пропастью. Но как там можно спать, если не видно никакой системы вентиляции? Тут в комнате иногда воздуха свежего не хватает, если на ночь окно закрыл, а там как?
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29k
Snork Snorkoff 22 минуты назад
Да нормуль, чо. Еще откидную полку на первом ярусе сделать, чтобы с сортира нормально вставалось и всё. Отличное ночлежко.
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8k
Sapsan 50 минут назад
В это время житель Гонконга: подержи по ключ от квартиры ))
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4k
mtonaka 51 минуту назад
Жилище для засранца акробата!
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10k
Kostick 59 минут назад
не, ну в питере и сральник есть, всяко комфортней))
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4k
Алексей Час назад
Бдь, в России люди тупо бросают хорошие дома и вынужденно уезжают в города. Детсады едва живые, в школах по 5-8 человек в классе в лучшем случае.
А что творится в Москве? В Краснодаре для первоклассников уже не хватает букв алфавита для нумерации классов. Скоро уже в городах все друг другу на головы сядут.
А какая ситуация с жильём-вы и сами видите.
Когда этот дурдом в Расее-матушке закончится? Когда исчезнет это чудовищный дисбаланс?
Вопросы риторические.
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1k
Vad Час назад
Да там сто китайцев поместить можно
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99
Drago Vad 55 минут назад
Еще место останется
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197
Ра Мзанкадыров Drago 10 минут назад
Для 200 таджиков
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11k
Проктолог-иллюзионист Час назад
ну а чего, уютненько
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22k
koleos72 Час назад
А как её (квартиру) по бумагам провели? Скорее всего кто-то хочет наварится по тихому! Подсобку сдают!
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1k
ретроград синопессен Час назад
а где, сцуко, вход?
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5k
Чётенький 2 часа назад
Срать опасно
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39k
Alex 2 часа назад
Тут главное срать осторожно. А если серьезно - жесть конечно.
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11k
котегRUS 2 часа назад
не дай боже ночью понос приспичит - убиться можно..
но думаю, что потенциальных квартиросъемщиков уже предостаточно
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4k
Outcast 2 часа назад
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Я так понимаю, в цокольном этаже аппартаменты? А вообще, кошмар, конечно. Но что снимут, даже не сомневаюсь.
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977
Ярик 2 часа назад
Совсем печаль, конечно. Только от лютой безнадеги там можно поселиться.
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197
Ра Мзанкадыров 2 часа назад
Кошмар клаустрофоба.
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Шикарный вид! Шоп я так жил!
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6k
Шурави 2 часа назад
На унитазе сидеть надо свесив ноги))
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