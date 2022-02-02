В Петербурге обнаружена квартира мечты

Всего 9000 в месяц - и студия ваша! Налетай!
Снять доступное жилье в городах-миллионниках - тот еще квест, а если речь идет о мегаполисах, то и вовсе порой задача невыполнимая. На популярном сайте объявлений появился вариант, который многие назвали "квартирой мечты". Компактная "студия" обойдется всего в 9000 рублей в месяц. И ведь кто-то снимет!
В студии есть все необходимое: спальное место, санузел и даже мини-кухня с микроволновкой.
Геометрия пространства немного странная. Так, скажем, унитаз установлен выше, чем кровать, а кухонный уголок и вовсе притулился в пространстве рядом с лестницей.
10-метровые апартаменты сдаются на длительный срок.
И чтобы потенциальный жилец мог лучше представить место, где ему придется спать, арендодатель приложил видео этой "каморки папы Карло".
Как вам такой вариант для съема?
Источник:
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ушла коморка((
проверил на авите...
А что творится в Москве? В Краснодаре для первоклассников уже не хватает букв алфавита для нумерации классов. Скоро уже в городах все друг другу на головы сядут.
А какая ситуация с жильём-вы и сами видите.
Когда этот дурдом в Расее-матушке закончится? Когда исчезнет это чудовищный дисбаланс?
Вопросы риторические.
- Москва холосо, налоду мало мало...
но думаю, что потенциальных квартиросъемщиков уже предостаточно