В Петербурге обнаружена квартира мечты

Снять доступное жилье в городах-миллионниках - тот еще квест, а если речь идет о мегаполисах, то и вовсе порой задача невыполнимая. На популярном сайте объявлений появился вариант, который многие назвали "квартирой мечты". Компактная "студия" обойдется всего в 9000 рублей в месяц. И ведь кто-то снимет!