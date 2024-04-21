«Мы не живём, мы работаем»: владелец квартиры в столичном ЖК приехал выяснять, почему ему не выдают ключи от жилья и обнаружил в своём доме бригаду мигрантов

Теперь мужчина хочет писать досудебную претензию и требовать у застройщика санитарной обработки помещения.
Россиянин должен был получить ключи от квартиры в ЖК «Алхимово» ещё полгода назад. Но застройщик постоянно ссылался на неготовность жилья и просил подождать. Всё это время мужчина вместе с супругой и детьми снимал квартиру, потом ему надоело и он приехал проверить стройку.
Будущий новосёл спокойно прошёл на объект и поднялся в свою квартиру. Там обнаружил импровизированную кухню с казаном для плова, лежаки в комнатах, измазанный фекалиями унитаз и бригаду иностранных рабочих.
Они заявили ошарашенному владельцу, что в квартире «не живут, а работают», но зачем им тогда казан объяснить не смогли. Мужчина вызвал полицию, но к приезду сотрудников рабочие успели собрать вещи и уйти. В СМИ пишут, что пятерых всё же «поймали - одного сразу депортировали, других оштрафовали», хотя в МВД эту информацию не подтвердили.
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Случился скандал: взбешённый владелец потребовал объяснений у застройщика ГК «Самолёт». Также собрался писать досудебную претензию и потребовал санитарной обработки помещения после незваных гостей. Представители компании активизировались и сообщили, что занять чужую квартиру рабочим якобы никто не разрешал, это их собственная инициатива. И добавили, что уже подготовили жилплощадь к передаче собственнику:
В заселяемой секции рабочие подрядной организации самовольно заняли одну квартиру. Нарушение было устранено в день обнаружения, квартиру привели в надлежащий вид, а управляющая компания усилила инспекцию сданных домов.
Но не уточнили: почему несколько месяцев не отдавали хозяину ключи и получит ли он за это компенсацию.
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А вот джамшуты и мыколы ( да, их тоже было полно) - далеко не всем места хватало в бытовках. И уж точно не бегали они с 20-25 этажа в поисках туалета ;) Короче - именно тот случай , когда меньше знаешь - крепче спишь в своей новой квартире .
PS/ Ох, как вспомню наш рейд, когда они стащили плиты утеплителя и устроили из них подложку под свои я даже не могу назвать это спальными местами. Гнездо или нора - пожалуй вернее ( если есть такие нечистоплотные звери). Бррр... 20 лет прошло, а как вспомнил - так сразу пахнуло их берлогой...
Сумма за полгода будет немаленькая.
На эту сумму можно унитаз заменить, но вонь от строителей... Проще штукатурку заменить. Замена обоев и ламината не поможет. Проверено. У меня жили во времянке. Сжог.