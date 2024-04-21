«Мы не живём, мы работаем»: владелец квартиры в столичном ЖК приехал выяснять, почему ему не выдают ключи от жилья и обнаружил в своём доме бригаду мигрантов

Россиянин должен был получить ключи от квартиры в ЖК «Алхимово» ещё полгода назад. Но застройщик постоянно ссылался на неготовность жилья и просил подождать. Всё это время мужчина вместе с супругой и детьми снимал квартиру, потом ему надоело и он приехал проверить стройку.

Будущий новосёл спокойно прошёл на объект и поднялся в свою квартиру. Там обнаружил импровизированную кухню с казаном для плова, лежаки в комнатах, измазанный фекалиями унитаз и бригаду иностранных рабочих.

Они заявили ошарашенному владельцу, что в квартире «не живут, а работают», но зачем им тогда казан объяснить не смогли. Мужчина вызвал полицию, но к приезду сотрудников рабочие успели собрать вещи и уйти. В СМИ пишут, что пятерых всё же «поймали - одного сразу депортировали, других оштрафовали», хотя в МВД эту информацию не подтвердили.