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«Мы не живём, мы работаем»: владелец квартиры в столичном ЖК приехал выяснять, почему ему не выдают ключи от жилья и обнаружил в своём доме бригаду мигрантов

«Мы не живём, мы работаем»: владелец квартиры в столичном ЖК приехал выяснять, почему ему не выдают ключи от жилья и обнаружил в своём доме бригаду мигрантов

Автор:
21 апреля 2024 17:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ЖК   Москва   владелец   квартира   мигранты   рабочие   собственник   стройка   
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Теперь мужчина хочет писать досудебную претензию и требовать у застройщика санитарной обработки помещения.

Россиянин должен был получить ключи от квартиры в ЖК «Алхимово» ещё полгода назад. Но застройщик постоянно ссылался на неготовность жилья и просил подождать. Всё это время мужчина вместе с супругой и детьми снимал квартиру, потом ему надоело и он приехал проверить стройку.

Будущий новосёл спокойно прошёл на объект и поднялся в свою квартиру. Там обнаружил импровизированную кухню с казаном для плова, лежаки в комнатах, измазанный фекалиями унитаз и бригаду иностранных рабочих.

Они заявили ошарашенному владельцу, что в квартире «не живут, а работают», но зачем им тогда казан объяснить не смогли. Мужчина вызвал полицию, но к приезду сотрудников рабочие успели собрать вещи и уйти. В СМИ пишут, что пятерых всё же «поймали - одного сразу депортировали, других оштрафовали», хотя в МВД эту информацию не подтвердили.

Случился скандал: взбешённый владелец потребовал объяснений у застройщика ГК «Самолёт». Также собрался писать досудебную претензию и потребовал санитарной обработки помещения после незваных гостей. Представители компании активизировались и сообщили, что занять чужую квартиру рабочим якобы никто не разрешал, это их собственная инициатива. И добавили, что уже подготовили жилплощадь к передаче собственнику:

В заселяемой секции рабочие подрядной организации самовольно заняли одну квартиру. Нарушение было устранено в день обнаружения, квартиру привели в надлежащий вид, а управляющая компания усилила инспекцию сданных домов.

Но не уточнили: почему несколько месяцев не отдавали хозяину ключи и получит ли он за это компенсацию.

Источник:

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Метки: Видео   ЖК   Москва   владелец   квартира   мигранты   рабочие   собственник   стройка   
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21  комментарий
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24k
Shtoppi 2 часа назад
за такие дела пора начинать штрафовать на много и сажать на долго, тех хитрожопых кто таким образом мигрантов жильем в чужой собственности обеспечивает.
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29k
Matrosskin 12 минут назад
В начале 2000х будучи студентом подрабатывал на стройках. Ох господа, въезжающие в новую квартиру, очень многое не знаете вы про своё "новое" жильё. И лучше вам и не знать. Особенно - 2-3 этаж и предпоследние этажи высоток. Я то жил в своей студенческой общаге, да и занимались мы кровлей, т.е. на крышах отдельной бригадой, с нормальным рабочим днём, перерывами и вот этим вот всем.
А вот джамшуты и мыколы ( да, их тоже было полно) - далеко не всем места хватало в бытовках. И уж точно не бегали они с 20-25 этажа в поисках туалета ;) Короче - именно тот случай , когда меньше знаешь - крепче спишь в своей новой квартире .
PS/ Ох, как вспомню наш рейд, когда они стащили плиты утеплителя и устроили из них подложку под свои я даже не могу назвать это спальными местами. Гнездо или нора - пожалуй вернее ( если есть такие нечистоплотные звери). Бррр... 20 лет прошло, а как вспомнил - так сразу пахнуло их берлогой...
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8k
Дмитрий 13 минут назад
Вот прям новость. На стройках они живут везде и давно. В уже построенных домах живут в подвалах, работая в управляющих компаниях. Все нелегалы, без регистрации. Капитализм однако....
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7k
Трям 15 минут назад
За такую .хуйню застройщик должен выделять пострадавшему вторую такую же квартиру, бесплатно и моментально. Тогда быстро научаться строить чуркам стройгородки из контейнеров.
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2
zaokeramzit 21 минуту назад
Даже несмотря на годичный мораторий от санкций за задержку строительства, полученный САМОЛЕТОМ ввиду рычагов бенефициаров, он похоже не долетит, и пополнит те 70% не проданного жилья новостроек, за что спасибо Мишустину с его эскроу счетами.
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9k
Alex Полчаса назад
Надо было в квартиру газ Иприт пустить сначала.
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12
Аяврик Полчаса назад
хочешь вселится в новую квартиру а ее уже осквернили
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142
ViciousSnake 39 минут назад
А потом владельцам квартир, где эти ушлепки хостелы себе устраивали, не приходят квитанции за ЖКХ на неприлично большие суммы?
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−7
Кот Леопольд 40 минут назад
August, по 282 УК РФ один поедешь, или отрабатываешь заказ админа на разжигание межнациональной розни, поэтому его с собой паровозом потянешь? Казан видишь ли ему не понравился.
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40k
Алексей 49 минут назад
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10k
Nero 51 минуту назад
Если в договоре с застройщиком указан крайний срок передачи квартиры владельцу, то в соответствии со ст.28 ЗЗПП он через суд может потребовать выплату неустойки в размере 3% от стоимости квартиры за каждыйй день просрочки.
Сумма за полгода будет немаленькая.
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3k
Igor Grishaev Час назад
Ну, чо.. надо же где-то абрекам плов варить.
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52k
Элек Мек Час назад
После них и дуст не поможет.
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5k
Горожанин Час назад
Какие дома? Это абсолютная звуковая дыра сверху донизу. Похоже, реально власть не осознает проблему глобального мошенничества при новострое с участием дешёвых услуг мигрантов и самых "удешевленных" властью СНиПах.
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719
FlakoBoy Час назад
Тошнотворная, лживая мерзость!!! Тупые и наглые просто в никуда. В природе просто не существует аналогов с чем их тупизну и наглость сравнить можно. А СК которые их нанимают просто ох.уевшие в край.
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7k
Горец Ю 2 часа назад
Есть ФЗ, номера не помню, ищется на раз-два - застройщик выплачивает неустойку за затягивание срока передачи. Если допик с хозяином не подписывал.
На эту сумму можно унитаз заменить, но вонь от строителей... Проще штукатурку заменить. Замена обоев и ламината не поможет. Проверено. У меня жили во времянке. Сжог.
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August
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  • 2818 постов (2773 в горячем)

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