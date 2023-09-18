Предприимчивый поляк переоборудовал квартиру в мини-отель, разделив площадь на 25 отдельных комнат

В связи с наплывом гостей из близлежащих стран в Польше взбодрился рынок аренды жилья, а рассчётливые люди, поняли, как "поднять бабла".
В соцсетях удивляются находчивости поляка из Вроцлава, который свою квартиру превратил в мини-отель. Для этого он понастроил перегородок и получил 25 комнат площадью около трёх квадратных метров каждая. В клетушках умещается лишь спальное место и пара полок на стене. Даже окно есть не в каждом отсеке.
За проживание в таких условиях поляк берёт 320 долларов с арендатора. В итоге месячная прибыль у предпринимателя получается весьма солидной.
Как разбогатеть без работы в IT, или куй железо, пока горячо
(и не закончились беженцы).
Источник:
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Там конкретно было написано что поляк сдает эти ,,капсулы,, хохлам ,берет по 320 евро в месяц и прибыль в районе 8000 ,.еФров,,
Пост в ,,телеге,, так и называется КАПСУЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ ПО ПОЛЬСКИ..)))
Унитаз, как я понимаю, он оставил исходный. Один на всех.
А так- вполне себе нормальные стойла. Все лучше, чем в общем зале на 20-100 человек на матрасах или нарах ночевать.
Но не за 3200 евро же!
Потому что за 320 евро/ночь во Вроцлаве наверняка нормальный отель найти можно. Даже сейчас.
Глянул на Гугл-мапс. Там от 27 евро/ночь отельные номера предлагаются. Возможно, есть и дешевле - лень искать.