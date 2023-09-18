Предприимчивый поляк переоборудовал квартиру в мини-отель, разделив площадь на 25 отдельных комнат

В соцсетях удивляются находчивости поляка из Вроцлава, который свою квартиру превратил в мини-отель. Для этого он понастроил перегородок и получил 25 комнат площадью около трёх квадратных метров каждая. В клетушках умещается лишь спальное место и пара полок на стене. Даже окно есть не в каждом отсеке.