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Предприимчивый поляк переоборудовал квартиру в мини-отель, разделив площадь на 25 отдельных комнат

Предприимчивый поляк переоборудовал квартиру в мини-отель, разделив площадь на 25 отдельных комнат

Автор:
18 сентября 2023 12:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вроцлав   Польша   аренда   жилье   съем квартиры   ума палата   хостел   
2875
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В связи с наплывом гостей из близлежащих стран в Польше взбодрился рынок аренды жилья, а рассчётливые люди, поняли, как "поднять бабла".

В соцсетях удивляются находчивости поляка из Вроцлава, который свою квартиру превратил в мини-отель. Для этого он понастроил перегородок и получил 25 комнат площадью около трёх квадратных метров каждая. В клетушках умещается лишь спальное место и пара полок на стене. Даже окно есть не в каждом отсеке.



За проживание в таких условиях поляк берёт 320 долларов с арендатора. В итоге месячная прибыль у предпринимателя получается весьма солидной.



Как разбогатеть без работы в IT, или куй железо, пока горячо (и не закончились беженцы).

Источник:

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Метки: Вроцлав   Польша   аренда   жилье   съем квартиры   ума палата   хостел   
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21  комментарий
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Где те люди которые визжали о микро-квартиках в России?
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11k
Григорий Бабкин 7 минут назад
Я так понимаю, "аффтырь" "Двенадцать стульев" не читал, видимо в силу возраста и "Нытеллекта". Вернее его отсутствия.
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8k
rutt 18 минут назад
Те у кого есть окна, в туалет не допускаются.
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1k
KASPER 21 минуту назад
Короче, ,.аФтар,, дернул пост из ,,телеги,, и кое -что подчистил..
Там конкретно было написано что поляк сдает эти ,,капсулы,, хохлам ,берет по 320 евро в месяц и прибыль в районе 8000 ,.еФров,,
Пост в ,,телеге,, так и называется КАПСУЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ ПО ПОЛЬСКИ..)))
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3k
poбт 23 минуты назад
25 хохлов в одной квартире это перебор
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1k
Aleksei 43 минуты назад
Господи ! да дайте же, наконец, поспать !!!! (с)
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2k
Михаил 49 минут назад
Представляю, как все эти арендаторы с утра в сортир выстраиваются. Про душ я вообще молчу, может не моются.
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5k
Атомный Крот Час назад
Судя по плану, мужик еще и на дверях сэкономил. Поставил бы двери - мог бы дороже брать, ибо приватности больше. А если еще и двери с замочками сделать и ключи постояльцам выдавать.

Унитаз, как я понимаю, он оставил исходный. Один на всех.
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174
Alex Wist Час назад
Вряд ли арендуют поляки?
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5k
Атомный Крот Час назад
Главное, чтобы стенки не проламывались от удара кулаком. Или молотком.

А так- вполне себе нормальные стойла. Все лучше, чем в общем зале на 20-100 человек на матрасах или нарах ночевать.
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56k
dima423 Час назад
у нас за 320 баксов можно взять обычную однушку метров 30 кв в москве)
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24k
sssss3 2 часа назад
Надежды и восторженные мечты на кофе в Венской опере разбились о польскую скотскую реальность....
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13k
НИКТО 2 часа назад
Хитрая жопа!
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