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"Там до сих пор запах Берии не выветрился": в соцсетях обсудили квартиру в Хамовниках и не поняли, как в этом можно жить

"Там до сих пор запах Берии не выветрился": в соцсетях обсудили квартиру в Хамовниках и не поняли, как в этом можно жить

Автор:
05 апреля 2024 18:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Комментарии из Соцсетей   жилье   интерьер   квартира   обзор   старомодный дизайн   
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На сайтах продаж жилья появился видеообзор большой квартиры в Хамовниках. Судя по всему, в ней жил не последний человек эпохи СССР. Правда, современным пользователям жилплощадь навеяла тоску - интерьер они не оценили.

Квартиру за 85 миллионов рублей современной не назовёшь. Деревянные панели из натурального дерева, добротная мебель, большая библиотека - словом, свидетельство достатка советского человека непростого пошиба.


Такой интерьер когда-то могли себе позволить партийные бонзы, академики, высокие военные чины или деятели культуры после долгих лет служения музе. Как упоминает в видеообзоре его автор, в этом доме в Хамовниках соседи именно такие - ученые и известные политики.



Однако пользователи соцсетей интерьер не оценили. Обилие натурального дерева назвали старомодным, добавив, что запах нафталина ощущается даже через экран.



Ну ничего, купит кто-нибудь эту квартиру, снесёт деревянные панели, выбросит на свалку истории книги, вставит новые окна и выкрасит стены в типовой серый цвет. У каждой эпохи свои представления о прекрасном.

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Метки: Видео   Комментарии из Соцсетей   жилье   интерьер   квартира   обзор   старомодный дизайн   
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21  комментарий
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121
Павел Час назад
А мне нраица!
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39k
Андрей Иванов 13 минут назад
Хочу иметь много денег, чтоб была возможность купить эту квартиру.
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816
alex 16 минут назад
Из этой квартиры хорошо строить коммунизм
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2k
Никита Сергеевич 19 минут назад
С удовольствием бы приобрел. Мне по душе.
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120
Liberman 22 минуты назад
Так то - это стиль целой эпохи.
Кто-то против кто-то за. Но одного не отнять - это круто.
Отдавать за это 85 млн? Будь у меня 100 или даже 1000 млн - не отдал бы.
А вот при имении суммы много большей - как "игрушку", почему бы и нет?
Но эт фантазии)))
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25k
pssst 22 минуты назад
Комнаты - норм. Туалет и кухня - УГ.
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4k
Dikkiy Полчаса назад
Были бы такие деньги, купил не задумываясь эту квартиру с таким ох...м ремонтом!!!
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26k
sssss3 Полчаса назад
Ну да, этим ноющим чмошникам милей запах дешёвого ДСП, дешёвого линолеума, и зеркальные натяжные потолки...
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39k
albedo Полчаса назад
Поколение Пепси, что с них взять.
Им бы пластика побольше и прочей химии.
Для них и Эрмитаж - черти что


Просто фрагмент дворца Александра 3 в Массандре.
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4k
Anners Полчаса назад
Класс!
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55k
Прораб Полчаса назад
В каментах голимые пи.дары из тик-тока, в штанишках с подворотами. Да уж, это вам не в лофтах е.бучих с ободранными стенами вейпами парить и в жопы долбиться. Со вкусом жили люди.
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50k
Максим Т. 37 минут назад
"Пользователи соцсетей" пусть лососнут тунца. Небось, был бы это англицкий особнячок, изошли бы слюной: "Ах, дух старой доброй Англии!"
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21k
Александр 41 минуту назад
Посмотреть бы на жилища этих эстетов
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11k
Juli 45 минут назад
креативный риелтор. Что тут скажешь. Обосрать крутой, но несколько на любителя свой же лот, разнести это по инету написав и проплатив пару отзывов и статей...и вперед получать афигенную комиссию.
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5k
Сергей 46 минут назад
Ну, я бы в квартире кое-что поменял, хотя общий стиль оставил.
Бывал на экскурсиях в дачах Сталина. Вот где чувствуется стиль, благородство.
Ну а этим "ценителям" из сетей желаю в дизайнеры кого-нибудь из представителей современного "искусства".
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144k
parallax 49 минут назад
Ламповая хата. Для любителей антиквариата.
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8k
Alex 50 минут назад
Нормальная хата.
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96
ГТА Форевер 55 минут назад
Хороший вид, хороший ремонт....
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1k
Вик Тор Час назад
Ну куда дубовому потолку и паркету до линолеума и подвесного .
Придурки из соцсетей любую красоту могут опошлить.Хорошо что у них денег нет .
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35k
Юр21 Час назад
Нормальная квартира, по крайней мере не современное пластмассовое убожище, дуб - это навека!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1963 поста (1950 в горячем)

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