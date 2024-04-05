"Там до сих пор запах Берии не выветрился": в соцсетях обсудили квартиру в Хамовниках и не поняли, как в этом можно жить

На сайтах продаж жилья появился видеообзор большой квартиры в Хамовниках. Судя по всему, в ней жил не последний человек эпохи СССР. Правда, современным пользователям жилплощадь навеяла тоску - интерьер они не оценили.
Квартиру за 85 миллионов рублей современной не назовёшь. Деревянные панели из натурального дерева, добротная мебель, большая библиотека - словом, свидетельство достатка советского человека непростого пошиба.
Такой интерьер когда-то могли себе позволить партийные бонзы, академики, высокие военные чины или деятели культуры после долгих лет служения музе. Как упоминает в видеообзоре его автор, в этом доме в Хамовниках соседи именно такие - ученые и известные политики.
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Однако пользователи соцсетей интерьер не оценили. Обилие натурального дерева назвали старомодным, добавив, что запах нафталина ощущается даже через экран.
Ну ничего, купит кто-нибудь эту квартиру, снесёт деревянные панели, выбросит на свалку истории книги, вставит новые окна и выкрасит стены в типовой серый цвет. У каждой эпохи свои представления о прекрасном.
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Кто-то против кто-то за. Но одного не отнять - это круто.
Отдавать за это 85 млн? Будь у меня 100 или даже 1000 млн - не отдал бы.
А вот при имении суммы много большей - как "игрушку", почему бы и нет?
Но эт фантазии)))
Им бы пластика побольше и прочей химии.
Для них и Эрмитаж - черти что
Просто фрагмент дворца Александра 3 в Массандре.
Бывал на экскурсиях в дачах Сталина. Вот где чувствуется стиль, благородство.
Ну а этим "ценителям" из сетей желаю в дизайнеры кого-нибудь из представителей современного "искусства".
Придурки из соцсетей любую красоту могут опошлить.Хорошо что у них денег нет .