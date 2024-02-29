12 интересных фактов о японских квартирах. Некоторые из них кажутся удивительными

Ни для кого не секрет, что в Японии очень распространён минимализм. Это относится и к квартирам: как правило они очень маленькие, соответственно, и все комнаты также небольшие. Несмотря на это, японцы стараются привнести уют и удобство в жилье, и им это отлично удается!