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12 интересных фактов о японских квартирах. Некоторые из них кажутся удивительными

12 интересных фактов о японских квартирах. Некоторые из них кажутся удивительными

Автор:
29 февраля 2024 09:29
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   Япония   жилье   квартира   люди   факты   фото   
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Ни для кого не секрет, что в Японии очень распространён минимализм. Это относится и к квартирам: как правило они очень маленькие, соответственно, и все комнаты также небольшие. Несмотря на это, японцы стараются привнести уют и удобство в жилье, и им это отлично удается!

Факт № 1

В дом приглашаются только самые близкие друзья и родственники. И хотя японцы очень общительны и дружелюбны, поход в гости — это целое событие.

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Навестить кого-нибудь дома — дело серьёзное, и если вас зовут в гости, то это признак большого доверия и признательности.

Факт № 2

В ограниченном пространстве особо не развернешься, поэтому мудрые японцы используют многочисленные системы хранения, в том числе открытые настенные полки, рейлинги и пр.

Также в ход идут всевозможные органайзеры.

Факт № 3

Крошечные кухни — норма для Японии. Здесь редко встретишь посудомоечную машину или духовой шкаф.

В раковинах, кстати, есть специальная «ловушка для жира», которую нужно регулярно очищать, чтобы удалить неприятный запах.

Факт № 4

Комбинация унитаза и умывальника. Вода сразу поступает обратно в бочок и снова используется, ведь разумная экономия здесь очень важна.

Факт № 5

На многих японских кухнях есть дополнительные места для хранения еды и различных кухонных принадлежностей.

Факт № 6

Вместо подушек, японцы покупают «жену из бамбука» — полое плетеное изделие, которое удобно обнимать во время сна. Внутри циркулирует воздух, что способствует комфортному сну. Такая вещица незаменима летом, ведь у многих японцев нет кондиционеров.

Факт № 7

Матрас вместо кровати. Многие японцы спят на тонких матрасах, которые утром убираются в шкаф. Таким образом, пространство не занимается диваном или кроватью.

Даже в некоторых отелях гостям предлагается поспать на тонких матрасах на полу.

Факт № 8

Обувь нужно обязательно снимать, а вместо неё надевать тапочки для гостей.

В некоторых квартирах есть даже специальные тапочки для посещения туалета.

Факт № 9

Стол котацу. Этот стол с одеялом и подогревом очень популярен в Японии.

Фантастическое решение для зимы, особенно учитывая тот факт, что центральное отопление есть не везде.

Если снять одеяло, то котацу можно использовать как обычный журнальный столик.

Факт № 10

Микроволновка вместо духовки. Для полноценной духовки у японцев не хватает места на кухне, поэтому вместо неё используется микроволновка с грилем и конвекцией.

Факт № 11

Эти стойки — гениальная и важная вещь в Японии. Данное крепление позволяет предотвратить падение и поломку мебели во время землетрясений.

Факт № 12

Принятие ванны в Японии несколько отличается от всего мира. В современных системах водоснабжения температура воды регулируется пультом, а после использования может быть перенаправлена в стиральную машину или унитаз.


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Метки: Жизнь   Япония   жилье   квартира   люди   факты   фото   
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5k
Денис Полчаса назад
Каким должен быть горшок в малогабаритной квартире?
Ручкой внутрь.
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9k
vasilykopkov 40 секунд назад
Японцы, приезжая в Россию, охреневают от простора. Даже самый мелкий японский начальник снимает 2-3-4 комнатную квартиру в одну харю. Некоторые потом уезжать не хотят. Знаю пару японцев, осевших в Москве.
У одного главы представительства закончился срок пребывания и фирма отзывала обратно. Он не поехал, уволился, устроился в другое представительство, женился. Раз в год ездит в Японию, навестить родственников...
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15k
Евгений 21 минуту назад
Тапочками нас не удивишь, а вот унитаз и "жена-подушка", это весчь.
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