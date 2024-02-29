12 интересных фактов о японских квартирах. Некоторые из них кажутся удивительными

Ни для кого не секрет, что в Японии очень распространён минимализм. Это относится и к квартирам: как правило они очень маленькие, соответственно, и все комнаты также небольшие. Несмотря на это, японцы стараются привнести уют и удобство в жилье, и им это отлично удается!
Факт № 1
В дом приглашаются только самые близкие друзья и родственники. И хотя японцы очень общительны и дружелюбны, поход в гости — это целое событие.
Навестить кого-нибудь дома — дело серьёзное, и если вас зовут в гости, то это признак большого доверия и признательности.
Факт № 2
В ограниченном пространстве особо не развернешься, поэтому мудрые японцы используют многочисленные системы хранения, в том числе открытые настенные полки, рейлинги и пр.
Также в ход идут всевозможные органайзеры.
Факт № 3
Крошечные кухни — норма для Японии. Здесь редко встретишь посудомоечную машину или духовой шкаф.
В раковинах, кстати, есть специальная «ловушка для жира», которую нужно регулярно очищать, чтобы удалить неприятный запах.
Факт № 4
Комбинация унитаза и умывальника. Вода сразу поступает обратно в бочок и снова используется, ведь разумная экономия здесь очень важна.
Факт № 5
На многих японских кухнях есть дополнительные места для хранения еды и различных кухонных принадлежностей.
Факт № 6
Вместо подушек, японцы покупают «жену из бамбука» — полое плетеное изделие, которое удобно обнимать во время сна. Внутри циркулирует воздух, что способствует комфортному сну. Такая вещица незаменима летом, ведь у многих японцев нет кондиционеров.
Факт № 7
Матрас вместо кровати. Многие японцы спят на тонких матрасах, которые утром убираются в шкаф. Таким образом, пространство не занимается диваном или кроватью.
Даже в некоторых отелях гостям предлагается поспать на тонких матрасах на полу.
Факт № 8
Обувь нужно обязательно снимать, а вместо неё надевать тапочки для гостей.
В некоторых квартирах есть даже специальные тапочки для посещения туалета.
Факт № 9
Стол котацу. Этот стол с одеялом и подогревом очень популярен в Японии.
Фантастическое решение для зимы, особенно учитывая тот факт, что центральное отопление есть не везде.
Если снять одеяло, то котацу можно использовать как обычный журнальный столик.
Факт № 10
Микроволновка вместо духовки. Для полноценной духовки у японцев не хватает места на кухне, поэтому вместо неё используется микроволновка с грилем и конвекцией.
Факт № 11
Эти стойки — гениальная и важная вещь в Японии. Данное крепление позволяет предотвратить падение и поломку мебели во время землетрясений.
Факт № 12
Принятие ванны в Японии несколько отличается от всего мира. В современных системах водоснабжения температура воды регулируется пультом, а после использования может быть перенаправлена в стиральную машину или унитаз.
Источник:
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Ручкой внутрь.
У одного главы представительства закончился срок пребывания и фирма отзывала обратно. Он не поехал, уволился, устроился в другое представительство, женился. Раз в год ездит в Японию, навестить родственников...