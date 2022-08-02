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Почему «козьи деревья» встречаются только в Марокко

Почему «козьи деревья» встречаются только в Марокко

Автор:
02 августа 2022 09:44
Сообщество : Животные
Метки: бизнес   в мире   видео   животные   коза   козьи деревья   марокко   обман   фото   
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Кто бывал в Марокко, наверняка видел приглашения на экскурсии по «козьим деревьям». Так называют раскидистые аргановые деревья, на которых изумленные туристы наблюдают порой десятки стоящих высоко на ветках коз.

Эти деревья всегда удачно расположены рядом со стоянками или у дороги, и редко у кого из гостей страны возникает вопрос, почему все козы округи залезли именно на эту аргану, проигнорировав соседние.

Еще удивительное дело – коз разводят по всему миру, а посмотреть на деревья, усыпанные козами, кроме Марокко нигде не получится.

Хотя по одной козы лезут на деревья повсеместно, у них вообще невероятно развиты ловкость и равновесие.

Разгадка простая – марокканские предприниматели арендуют коз у местных фермеров, чтобы украсить животными одно из живописных деревьев и продать туристам экскурсию как к достопримечательности.

Это достаточно новая разводка, кто-то заметил, что туристам очень нравится фотографировать замеченную на дереве козу, и придумал бизнес. Пока ноу-хау не расползлось по всему туристическому Востоку, и такое можно увидеть только в Марокко.

Коз с помощью специальных платформ и лесенок подсаживают на ветки, а потом загоняют или заманивают повыше, где козы по нескольку часов стоят, позируя перед камерами экскурсантов.

По правде говоря, коммерсанты не стремятся совсем уморить животных, и по мере усталости заменяют коз на свежих, но зоозащитные организации все равно очень встревожены, конечно.

Бывает, что неравнодушные люди вступают в борьбу с зазывалами на экскурсии и «отбивают» туристов, объясняя им подоплеку явления.


А вы как думаете, друзья, это жестокая эксплуатация животных или неплохой мелкий бизнес?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бизнес   в мире   видео   животные   коза   козьи деревья   марокко   обман   фото   
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3  комментария
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9k
Izrin Maria 2 часа назад
Я видела козу, забирающуюся по приставной лестнице на чердак двухэтажного дома.
С такого дерева взрослая коза с лёгкостью спрыгнет, если не привязана. Да и заберётся сама, если жрать захочет.
Сначала козы наверху оставались, потому, что там ветерком обдувает.
Потом их, наверное, придумали за это "вознаграждать". Дрессировка. А козы умные.
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4k
foggen2 4 минуты назад
У меня в деревне,где я все детские каникулы проводил козы легко забирались на яблони и обжирали яблоки почти до верху,их гоняли,чтобы хоть что то спасти.
Ленинградская область,ни разу не юга.
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8k
Григорий Бабкин 50 минут назад
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