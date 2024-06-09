Монстры среди нас: морских гадов размером с человека обнаружили в 5000 км от их дома

Скользкое желто-зеленое морское животное, рожденное в холодных глубинах океана, обнаружили в тысячах километров от места его обитания.
Американские угри могут вырастать до 152 сантиметров в длину и весить до 7,2 килограмма. Эти животные рождаются в холодных глубоких водах к северо-востоку от Карибского моря, однако на этот раз угря заметили в более 5000 километров от места рождения.
Как правило, в течение первого года своей жизни угри достигают берегов США в виде маленьких прозрачных "стеклянных угрей", а затем достигают половозрелости и бродят вдоль прибрежных рек и близлежащих океанских мест обитания, в поисках пищи. Однако их редко можно увидеть в глубине страны.
Однако этот экземпляр-рекордсмен сумел достичь Канзаса и считается единственным, кому удалось продвинуться так далеко вглубь страны. Впрочем, несмотря на столь длительное путешествие, огромный угорь все равно вернется в Атлантику для нереста. Ученые отмечают, что в конце своего жизненного пути американские угри отправляются в свое последнее путешествие, где самки откладывают миллионы яиц, прежде чем умереть.
По словам ученых, в истории жизни этого вида все еще остается множество загадок. Известно, что американские угри достигают берегов США с неопределенным полом и лишь спустя годы, двигаясь вдоль берега тысячи километров, чтобы один раз нереститься и умереть.
Редкий экземпляр американского угря был обнаружен исследователями инвазивных видов, отправленных Департаментом дикой природы и парков Канзаса. Тогда ученые работали над тем, чтобы остановить распространение азиатского толстолобика, однако им попалось нечто более удивительное. Авторы исследования отмечают, что этот момент стал первым подтвержденным наблюдением этого вида в Канзасе впервые за последние 10 лет. Огромный угорь был обнаружен во время отбора проб воды.
Предыдущие исследования уже показали, что каждый американский угорь начинал свое путешествие в Саргассовом море и преодолел тысячи километров пути. В отличие от большинства других морей, Саргассово море не имеет выхода к морю и представляет собой часть Атлантического океана, окруженную комплексом из четырех течений.
Ученые также установили, что именно этот регион является отправной и конечной точкой жизни американских угрей: они рождаются здесь, а затем в конце жизни возвращаются в это место для последнего и единственного нереста. Это смертельное стремление к размножению является общей чертой этих угрей с тихоокеанским лососем и подобными видами, которых морские биологи и эксперты по рыбным ресурсам называют "семелродящими".
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По словам исследователей, нерест обычно происходит в конце зимы и начале весны, а потому в этот период угрям предстоит сложное и длительное путешествие. Ранее американский угорь был распространенным явлением в прибрежных реках вверх и вниз по западному полушарию, от Гренландии до Бразилии, а также вглубь страны, однако строительство плотин остановило миграцию этого вида.
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