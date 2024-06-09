Монстры среди нас: морских гадов размером с человека обнаружили в 5000 км от их дома

Редкий экземпляр американского угря был обнаружен исследователями инвазивных видов, отправленных Департаментом дикой природы и парков Канзаса. Тогда ученые работали над тем, чтобы остановить распространение азиатского толстолобика, однако им попалось нечто более удивительное. Авторы исследования отмечают, что этот момент стал первым подтвержденным наблюдением этого вида в Канзасе впервые за последние 10 лет. Огромный угорь был обнаружен во время отбора проб воды.

Предыдущие исследования уже показали, что каждый американский угорь начинал свое путешествие в Саргассовом море и преодолел тысячи километров пути. В отличие от большинства других морей, Саргассово море не имеет выхода к морю и представляет собой часть Атлантического океана, окруженную комплексом из четырех течений.

Ученые также установили, что именно этот регион является отправной и конечной точкой жизни американских угрей: они рождаются здесь, а затем в конце жизни возвращаются в это место для последнего и единственного нереста. Это смертельное стремление к размножению является общей чертой этих угрей с тихоокеанским лососем и подобными видами, которых морские биологи и эксперты по рыбным ресурсам называют "семелродящими".