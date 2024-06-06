"Накормим весь мир": как выглядит корова стоимостью 4 миллиона долларов

Viatina-19 стоит так дорого из-за быстрого набора мышечной массы, плодовитости и способности передавать эти характеристики потомству.
Суперкорова Viatina-19 FIV Mara Imóveis стала настоящей сенсацией в Бразилии. По данным Книги рекордов Гиннеса, это животное стоимостью $4 млн является самой дорогой представительницей своего вида, которую продали на аукционе. Ее цена втрое выше предыдущего рекордсмена.
Уникальная корова весит аж 1100 кг, что вдвое превышает норму. Это результат многолетних усилий местных селекционеров, которые специализируются на выведении более мясных пород.
"Мы не забиваем элитный скот, а разводим его. В конце концов, собираемся накормить весь мир", — заявил Ней Перейра, один из владельцев Viatina-19.
Его дочь и по совместительству правая рука Лоррани Мартинс утверждает, что их корова почти совершенна и имеет все характеристики, которые ищут фермеры по всему миру.
Корова стоит так дорого из-за быстрого набора мышечной массы, плодовитости и способности передавать эти характеристики потомству. Заводчики платят за ее яйцеклетки около $250 тыс.
Между тем в лаборатории Geneal Animal Genetics and Biotechnology готовятся клонировать рекордсменку. Впрочем, эксперты отмечают, что такие высокопродуктивные коровы не способны существенно изменить сферу животноводства из-за высоких затрат на их содержания.
Владелец Viatina-19 также признался, что корова сейчас беременна, и в будущем он планирует расширять хозяйство.
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