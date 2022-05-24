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Битва девушек за переднее сиденье в такси

Битва девушек за переднее сиденье в такси

Автор:
24 мая 2022 10:35
Сообщество : Таксисты
Метки: Девушка   видео   драка   инцидент   конфликт   самара   такси   
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В Самаре две девушки не смогли договориться о том, кто поедет на переднем сиденье в такси и устроили драку. Таксист решил не вмешиваться в поединок.

Сама невозмутимость

Мужчина стоял рядом и мирно наблюдал за происходящим.

Источник:

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Метки: Девушка   видео   драка   инцидент   конфликт   самара   такси   
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25  комментариев
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3k
Николаевич 2 часа назад
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SHAGREEN 10 секунд назад
Водила знает толк в зрелищах.
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8k
Garpia121 3 минуты назад
В итоге, в такой грязной одежде и в машину не пустят.
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1k
Kolebator Полчаса назад
кино обрезали - цензура
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2k
Алексей Борзенко 53 минуты назад
Не ну тут победитель должен ехать на месте водителя.
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7k
Б.Касторский Час назад
Вот тут работает мужское: чур на переднем месте!
А драки? Как-то грубо.
Таксист молодец. Нечего лезть в женские разборки. Хотят драться, их право. Счётчик то тикает.
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7k
Николай Час назад
Таксист просто царем на это все смотрит...))) лучший день в его жизни...)))
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91k
sapér Vodička Час назад
Я ждал продолжения борьбы в партере и что потом таксист подымет руку победителю !
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41k
big_al 2 часа назад
где-то я уже это видел..
Ссылка www.youtube.com
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1k
Александр 2 часа назад
так кто в итоге поехал та сзади?)
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7
Федор 2 часа назад
а потом тото этих дур поведет в загс и просрет с ними всю жизнь
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
Мужик рискует стать мэмом... войти, так сказать, в историю на ровне со "свидетелем".
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3k
Margo 2 часа назад
Какой смысл выкладывать/снимать видео без концовок?! Интересно же, кто всё таки поехал на переднем сиденье?!
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28k
Aqueronte 2 часа назад
Рядом с кучером едут простушки, уважающие себя дамы всегда едут сзади. Хотя тут таких нет, точно нет.
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2k
Motorola 2 часа назад
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1k
Сергей 2 часа назад
ха-ха, они не знают, что Барин должен сидеть на заднем сиденье,
рядом с шофёром место охранника ))
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18k
Александр 2 часа назад
Ожидание: "Хахаха, бабы дерутся за право сосать водиле на переднем пассажирском."

Ожидание 2: "На заднем лежит дымящаяся лепешка говна, никто не хочет ехать сзади."

Реальность: "Самарские будни."
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18k
DeniZZka 2 часа назад
Победительница поборется с таксистом за водительское сиденье.
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45k
dima423 3 часа назад
хош как хош а маловато будет)
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6k
Алексей 3 часа назад
Стоит такой: девки ну Вы же пятюню поставите в приложении?)
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15k
Вася 3 часа назад
захват за ногу, ответный бросок.. почти победа !! но нет.. более массивный противник использовал преимущество в весе
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