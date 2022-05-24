Битва девушек за переднее сиденье в такси

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В Самаре две девушки не смогли договориться о том, кто поедет на переднем сиденье в такси и устроили драку. Таксист решил не вмешиваться в поединок.
Сама невозмутимость
Мужчина стоял рядом и мирно наблюдал за происходящим.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А драки? Как-то грубо.
Таксист молодец. Нечего лезть в женские разборки. Хотят драться, их право. Счётчик то тикает.
рядом с шофёром место охранника ))
Ожидание 2: "На заднем лежит дымящаяся лепешка говна, никто не хочет ехать сзади."
Реальность: "Самарские будни."