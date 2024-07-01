Нейросеть попыталась изобразить спортивные соревнования

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Нейросети дали задание показать несколько видов спортивных соревнований на Олимпиаде и не только. Вот что у неё получилось.
До совершенства ещё очень далеко
Делайте эти упражнения два раза в день, и спина не будет болеть
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Но у Вас сейчас есть шанс продемонстрировать на практике возможности своего разума сказать то, о чем Вы не знаете. Никуда не подглядывая, скажите пожалуйста, чем Общая теория относительности отличается от Специальной теории относительности, и за что Эйнштейну дали Нобелевскую премию? (Обратите внимание, как правильно пишется его фамилия.)