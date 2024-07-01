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Нейросеть попыталась изобразить спортивные соревнования

Нейросеть попыталась изобразить спортивные соревнования

Автор:
01 июля 2024 08:35
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Видео   Нейросеть   Прикол   Спорт   гимнастика   олимпиада   
2102
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Нейросети дали задание показать несколько видов спортивных соревнований на Олимпиаде и не только. Вот что у неё получилось.

До совершенства ещё очень далеко

Делайте эти упражнения два раза в день, и спина не будет болеть

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Метки: Видео   Нейросеть   Прикол   Спорт   гимнастика   олимпиада   
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19  комментариев
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12k
Vacony 2 часа назад
треш трешовый
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Legat 5 минут назад
Левитация с трансформацией и финальной аннигиляцией
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1k
Nick 14 минут назад
...и познали смысл бессмысленного
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5k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Очень наглядно показано, что у ИИ творится в голове. Помните об этом, когда доверите им оружие!
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20k
banzai7 Полчаса назад
Когда допинг приняли не спортсмены, а ты.
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23k
alexis 41 минуту назад
Т-1000 и спорт.
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3k
Алекс 44 минуты назад
Главное, не прощелкать момент, когда нейросеть выйдет из под контроля
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10k
Роман Час назад
Ну тут допинг на лицо однозначно!
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384
Alexander 2 часа назад
Попросите нейросеть изобразить секс, друг попросил ...
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3k
Сергей 2 часа назад
Похоже как во сне. Ты что-то пытаешься сделать, со всей силы, но выходит херня.
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585
Dreamlin 2 часа назад
В 2018 году вышел GPT-1 и тоже так себе выдавал результат. Прошло 6 лет и GPT4о генерирует не только тексты, но и распознает эмоции в голосе и сам их воспроизводит, понимает концепцию абсурда и юмора. Через 5-7 лет видео удивит не меньше
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5k
Алекс Лом 2 часа назад
Нейросеть показывает только то что ей загрузили-показали . Разум отличается от программы тем что может представить невообразимое . Фантазия , вот что отличает разум от программы. Нейросеть не разум а просто более совершенная программа . Разум может придумать , просчитать вероятность принять неверное решение и всё равно решить задачу . То есть сам себя мотивирует адаптируется сам и адаптирует вводные, а программа показывает то что у нее просят.
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9k
Тяжолый Орк 2 часа назад
это не нейросеть глупая, это её мало обучали
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4073 поста (4068 в горячем)

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