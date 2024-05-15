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Нейросетевая история о спасении кошки

Нейросетевая история о спасении кошки

Автор:
15 мая 2024 07:29
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Видео   Нейросеть   Спасение   акула   кот   кошка   
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Автор с помощью нейросети создал захватывающую историю о том, как кот спасал свою дочь от акулы.

До последнего держит в напряжении.

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Метки: Видео   Нейросеть   Спасение   акула   кот   кошка   
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4  комментария
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11k
Алексей 51 минуту назад
Аж запереживал))))
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3k
ho;'k 11 минут назад
неплохо котя отожрался то
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34k
Slonyash Полчаса назад
Чего только не придумают!
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6k
Отвратительный Мужик 43 минуты назад
В конце аж слезу пустил .
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3642 поста (3611 в горячем)

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