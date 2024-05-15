Нейросетевая история о спасении кошки

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Автор с помощью нейросети создал захватывающую историю о том, как кот спасал свою дочь от акулы.
До последнего держит в напряжении.
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