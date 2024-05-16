Первая встреча двух собак

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Любитель животных запечатлел первую встречу двух своих питомцев. Знакомство прошло довольно успешно.
Ничто так не радует пушистиков, как новый друг. Первая встреча двух песелей из ролика — яркий тому пример.
Когда в дом пришел маленький пёс, старший пушистик очень обрадовался этому событию. Он поприветствовал своего нового приятеля и даже пытался его погладить по макушке, как это обычно делают люди. Встреча животных прошла на хорошей ноте, и вскоре они обязательно станут лучшими друзьями.
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