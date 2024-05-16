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Первая встреча двух собак

Первая встреча двух собак

Автор:
16 мая 2024 07:52
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   милота   собака   
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Любитель животных запечатлел первую встречу двух своих питомцев. Знакомство прошло довольно успешно.

Ничто так не радует пушистиков, как новый друг. Первая встреча двух песелей из ролика — яркий тому пример.

Когда в дом пришел маленький пёс, старший пушистик очень обрадовался этому событию. Он поприветствовал своего нового приятеля и даже пытался его погладить по макушке, как это обычно делают люди. Встреча животных прошла на хорошей ноте, и вскоре они обязательно станут лучшими друзьями.

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Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   милота   собака   
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3  комментария
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79k
Viktor 58 минут назад
Зря остановили съёмку - как там котяра на него отреагировал?
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1k
Gromkhard Час назад
Мило... Пушистый- прикольный пес)
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3963 поста (3956 в горячем)

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