Первая встреча двух собак

Ничто так не радует пушистиков, как новый друг. Первая встреча двух песелей из ролика — яркий тому пример.

Когда в дом пришел маленький пёс, старший пушистик очень обрадовался этому событию. Он поприветствовал своего нового приятеля и даже пытался его погладить по макушке, как это обычно делают люди. Встреча животных прошла на хорошей ноте, и вскоре они обязательно станут лучшими друзьями.