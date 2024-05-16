Собачьи муки совести

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Хозяин обнаружил на кухне пустую коробку из-под пиццы. Мужчина решил узнать у своей собаки, не она ли съела еду.
Собака испытывает самые настоящие муки совести.
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Кусочек маленький собаке оставил , чтобы видео снять.