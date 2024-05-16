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Собачьи муки совести

Собачьи муки совести

Автор:
16 мая 2024 07:36
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Реакция   в мире   животные   собака   
1357
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Хозяин обнаружил на кухне пустую коробку из-под пиццы. Мужчина решил узнать у своей собаки, не она ли съела еду.

Собака испытывает самые настоящие муки совести.

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Метки: Видео   Пёс   Реакция   в мире   животные   собака   
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3  комментария
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79k
Viktor 45 минут назад
Кормить нормально надо собаку, у меня был кореш, особо не баловал пёселя (какая-то охотничья порода, типа курцхаара) разносолами, так когда мы пришли к нему на день рождения (жил он один) собакен сначала схавал на кухне тазик варёной картохи для салата, а потом, как положено в нормальных компаниях, торт, причём до последней крохи! Ей-богу не вру.
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184
Самуил Маршак 7 минут назад
Брешет гад! Он всю пиццу сам заточил.
Кусочек маленький собаке оставил , чтобы видео снять.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Собака просто боится. Она запугана.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3963 поста (3956 в горячем)

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