Собака встречает хозяина после долгой разлуки

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Они для нас страница в жизни, а мы для них и есть вся жизнь. Трогательное видео о настоящей дружбе человека и его четвероногого питомца.
Реакция собаки на возвращение хозяина после долгого отсутствия.
Песня в видео: Tom Odell - Another Love
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