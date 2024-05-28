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Собака встречает хозяина после долгой разлуки

Собака встречает хозяина после долгой разлуки

Автор:
28 мая 2024 07:51
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   разлука   собака   
1278
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Они для нас страница в жизни, а мы для них и есть вся жизнь. Трогательное видео о настоящей дружбе человека и его четвероногого питомца.

Реакция собаки на возвращение хозяина после долгого отсутствия⁠⁠.

Песня в видео: Tom Odell - Another Love

Источник:

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Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   разлука   собака   
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5  комментариев
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8k
Харон ( Χάρων) Час назад
Собаки намного искреннее людей.
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26
Oblivion 48 секунд назад
Даже машину поблагодарила, что хозяина привезла )))
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3k
Vadim Balabanov 51 минуту назад
Мне тоже надо было быстрее выйти из машины чтобы избежать новых царапин.
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8k
Mauritanien Час назад
Мой меня так всегда с работы встречает))
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3294 поста (3230 в горячем)

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