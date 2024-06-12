Пьяный мужчина выпал из окна девятиэтажки и пошёл по своим делам

В башкирском Стерлитамаке крайне нетрезвый мужчина выпал из окна девятиэтажки, после чего без особых усилий смог встать и вернуться домой. "Прыжок веры" запечатлела камера домофона. На кадрах видно, что сначала мужчина с высоты упал на козырёк, а затем вывалился с него на асфальт.



Первые несколько секунд мужчина не подавал признаков жизни. Испуганная прохожая женщина поинтересовалась, живой ли он, после чего начала просить других очевидцев вызвать скорую помощь. Однако в этот момент тело начало шевелиться и даже произнесло что-то нечленораздельное. Несмотря на уговоры, мужчина попросил не вызывать скорую и, шатаясь двинулся в подъезд.