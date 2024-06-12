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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1484 поста • 62 подписчика подписаться
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Пьяный мужчина выпал из окна девятиэтажки и пошёл по своим делам

Пьяный мужчина выпал из окна девятиэтажки и пошёл по своим делам

Автор:
12 июня 2024 16:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Башкирия   Видео   Стерлитамак   курьёз   падение   скорая помощь   травмы   
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Некоторые СМИ пишут, что мужчина десантировался с 9 этажа. Скорее всего, преувеличивают. Тем не менее, будь он трезвым, то вряд ли бы смог встать.

В башкирском Стерлитамаке крайне нетрезвый мужчина выпал из окна девятиэтажки, после чего без особых усилий смог встать и вернуться домой. "Прыжок веры" запечатлела камера домофона. На кадрах видно, что сначала мужчина с высоты упал на козырёк, а затем вывалился с него на асфальт.


Первые несколько секунд мужчина не подавал признаков жизни. Испуганная прохожая женщина поинтересовалась, живой ли он, после чего начала просить других очевидцев вызвать скорую помощь. Однако в этот момент тело начало шевелиться и даже произнесло что-то нечленораздельное. Несмотря на уговоры, мужчина попросил не вызывать скорую и, шатаясь двинулся в подъезд.

Однако медиков всё-таки вызвали. Но вызов получился почти что ложным, поскольку серьёзных травм мужчины не получил.


"Врачи оказали помощь и отпустили домой", - сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии.


К сожалению, неизвестно, с какого этажа выпал мужчина. Местные паблики пишут, что с девятого. Но вряд ли эта информация соответствует действительности.

Источник:

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Метки: Башкирия   Видео   Стерлитамак   курьёз   падение   скорая помощь   травмы   
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25  комментариев
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397
Абвгд Еёжзиклмн Час назад
Так вы уже определитесь - водка - зло или польза? Я уже и не знаю что делать - налил холодненькой и стою в раздумьях - пить или не пить? Вот в чем вопрос.
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40k
Барклай 6 минут назад
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 7 минут назад
Для многих такое падение с козырька на ступени уже бы закончилось переломами.
Так что судить 9 этаж или 3 этаж.....не стоит. ))
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21k
anpetrof 18 минут назад
В прошлой жизни он был котом
. У меня кот с 9-го этажа два раза падал и ничего...
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3k
Звёздный странник 22 минуты назад
Пробежался по Сети по этому инциденту. Короче:
Во-первых: на видео не видно, что он выпал именно с 9-го этажа.
Во-вторых: в разных источниках указывается что он выпал из окна "девятиэтажки", "многоэтажки" или "высотки", но не именно с 9-го этажа. Точного подтверждения про 9-й этаж нет НИГДЕ.
В-третьих: ЦИТАТА: "Некоторые СМИ пишут, что мужчина десантировался с 9 этажа." Не "некоторые", а только единственный сайт ntv.ru вроде в ленте имеет заголовок "Житель Стерлитамака упал с 9-го этажа, встал и пошел", но при переходе на статью, у неё уже заголовок "Житель башкирского Стерлитамака упал с высотки, встал и пошел" и ни слова о падении с 9-го этажа.
Про 9-й этаж это уже сам автор данного поста добавил от себя для привлечения публики. Просто указывается, что это была 9-этажка, вот и решил хайпануть. Своего рода - кликбейт.
Не будьте доверчивыми, проверяйте инфу на достоверность.
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17k
Типа граф Полчаса назад
У меня знакомый , трезвый с пятого этажа зимой в кусты брякнулся , тоже , отряхнулся и домой в подъезд пошёл .
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7k
мемфрид Полчаса назад
Как какашка
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12k
поручик Ржевский 38 минут назад
Ссылка www.youtube.com
=
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12k
Юлия 39 минут назад
У меня сосед сбросился с 9 этажа, не важно расслаблено ли тело, успел или нет сгруппироваться и ТД, там лица практически не было, остальное не помню, мне лет 9 тогда было.
Теоретически можно выжить, например, об деревья тормозить, а напрямую там бы и пьяный был просто месивом.
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10k
Alex 53 минуты назад
На второй заход пошел
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7k
Wadim Час назад
Организм расслаблен, из-за этого зачастую травм меньше.
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5k
grigorenko vladislav Час назад
Были бы мозги - было б сотрясение.
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63k
turyst Час назад
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13k
Гомерчик Час назад
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3k
Saplus 2 часа назад
Этого терминатора за этим недавним отправили в Башкирию?
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2k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
То один на скамейку приземлится, то другой на козырёк... Везёт же дуракам, пьяницам и пионерам.
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9k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Если бы он летел реально с 9-го этажа, он бы уже не встал.
По крайней мере так быстро. Пьян он был или трезв.
Так что летел максимум со 2-3.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2147 постов (2155 в горячем)
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