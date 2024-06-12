Пьяный мужчина выпал из окна девятиэтажки и пошёл по своим делам

Некоторые СМИ пишут, что мужчина десантировался с 9 этажа. Скорее всего, преувеличивают. Тем не менее, будь он трезвым, то вряд ли бы смог встать.
В башкирском Стерлитамаке крайне нетрезвый мужчина выпал из окна девятиэтажки, после чего без особых усилий смог встать и вернуться домой. "Прыжок веры" запечатлела камера домофона. На кадрах видно, что сначала мужчина с высоты упал на козырёк, а затем вывалился с него на асфальт.
Первые несколько секунд мужчина не подавал признаков жизни. Испуганная прохожая женщина поинтересовалась, живой ли он, после чего начала просить других очевидцев вызвать скорую помощь. Однако в этот момент тело начало шевелиться и даже произнесло что-то нечленораздельное. Несмотря на уговоры, мужчина попросил не вызывать скорую и, шатаясь двинулся в подъезд.
Источник:
Однако медиков всё-таки вызвали. Но вызов получился почти что ложным, поскольку серьёзных травм мужчины не получил.
"Врачи оказали помощь и отпустили домой", - сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии.
К сожалению, неизвестно, с какого этажа выпал мужчина. Местные паблики пишут, что с девятого. Но вряд ли эта информация соответствует действительности.
Источник:
- Мужчина десантировался из окна на автомобиль и спокойно пошёл по своим делам
- Момент падения дерева на женщину попал на видео
- "Уберите от нее руки!": жесткое задержание непривитой пенсионерки в Башкирии попало на видео
- Норвежский прыгун с трамплина рухнул на склон со скоростью 102 км/ч
- «И о погоде»: телеведущая из Уфы появилась в кадре с раздвинутыми ногами
Так что судить 9 этаж или 3 этаж.....не стоит. ))
Во-первых: на видео не видно, что он выпал именно с 9-го этажа.
Во-вторых: в разных источниках указывается что он выпал из окна "девятиэтажки", "многоэтажки" или "высотки", но не именно с 9-го этажа. Точного подтверждения про 9-й этаж нет НИГДЕ.
В-третьих: ЦИТАТА: "Некоторые СМИ пишут, что мужчина десантировался с 9 этажа." Не "некоторые", а только единственный сайт ntv.ru вроде в ленте имеет заголовок "Житель Стерлитамака упал с 9-го этажа, встал и пошел", но при переходе на статью, у неё уже заголовок "Житель башкирского Стерлитамака упал с высотки, встал и пошел" и ни слова о падении с 9-го этажа.
Про 9-й этаж это уже сам автор данного поста добавил от себя для привлечения публики. Просто указывается, что это была 9-этажка, вот и решил хайпануть. Своего рода - кликбейт.
Не будьте доверчивыми, проверяйте инфу на достоверность.
Теоретически можно выжить, например, об деревья тормозить, а напрямую там бы и пьяный был просто месивом.
По крайней мере так быстро. Пьян он был или трезв.
Так что летел максимум со 2-3.