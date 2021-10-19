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"Уберите от нее руки!": жесткое задержание непривитой пенсионерки в Башкирии попало на видео

"Уберите от нее руки!": жесткое задержание непривитой пенсионерки в Башкирии попало на видео (6 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 07:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   Стерлитамак   видео   ковид   пандемия   
828
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Бабушка без справки о вакцинации попыталась уехать из Стерлитамака, но оказалось, что это невозможно. Сиди дома или прививайся.

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Метки: Башкирия   Стерлитамак   видео   ковид   пандемия   
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1k
Гур 48 минут назад
Не та бабка им попалась...
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7k
portmen77 2 минуты назад
Когда мы перестали жить по закону и начали по распоряжениям?
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54k
Алекс Юстасов 10 минут назад
За ЭТО наши деды воевали?
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159
Сергей Викторович 23 минуты назад
Бабушка думала что как всегда поплачется, пожалуется и ей ничего не будет.
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−78
суетолог 40 минут назад
адекватный человек спутником колоться не будет
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1k
Руслан Новак 42 минуты назад
Затрахали уже своими справками. Отношения к ковиду у людей уже как к грипу. Врачи напрямую спрашивают оформлять тебя как ковидного или нет, как тебе удобно. Никто давно не ведёт каких либо мероприятий по ограничению распространения. Маски все носят только для вида, на подбородке. Привитые болеют точно так же как и не привитые. Но сертификаты это наше все! Это как паспорт, без него жить нереально. Нужно еще добавить к нему обязательное ношение справки о том что он настоящий, заверенное печатью с МВД, МЗ и МЧС. А к этой справки ещё по справке от каждого министерства о том что предыдущая справка настоящая. И получать их только очно, личным посещением соответствующих служб.
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1k
ekolog67 45 минут назад
....в Башкиирии действует РАСПОРЯЖЕНИЕ.... и тут же вдруг ...нарушительница ЗАКОНА.... Чего то не сходиться...
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3k
Ivan 48 минут назад
Законы мерзкие, законотворцы-мрази, короновирус-простуда сезонная, и пора с этим смириться. Но пока все это так работает-не стоит переть в лоб. Все равно система сильнее. Распечатала бы подделку, привилась бы по бумажке, да что угодно, если нет желания шмурдяком ставиться, и это бы сработало, так нет, надо глупостью переть на мерзотную силу... Закономерно.
Мне прививаться не очень надо. Работа не заставляет. Но я вижу примеры: отец привился, месяц в больнице отвалялся, еще одна семья привилась, не может с карантина выползти месяц, но есть и без последствий счастливчики. Зато те, кто не привился, или прививку купил-все живы и даже здоровы. А среди моих таких 50/50 с привитыми. А кто должен был помереть-померли еще во вторую волну, когда вакцин не было еще. Так что в плане прививки бабка, на мой взгляд, права, а вот в том, что против системы поперла-нет.
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117
Akabushkin Petr Ivan 11 минут назад
Выводы основанные только на личных наблюдениях не могут быть основой для решений. В медицине так не работает.
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13k
Ser 49 минут назад
Ссылка youtu.be
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10k
Шурум-бурум 53 минуты назад
а что делать сотрудникам правоохранительных органов с теми гражданами, которые не понимают слов?! у полицейских есть закон, постановление, приказ и т.д., они принимали присягу, а какая-то сумасшедшая тварь нарушает права остальных людей и еще орет, устраивая цирк! при этом находятся еще упоротые сочувствующие этой твари, которые почему-то гонят на патрульных, а не на эту больную суку с явными признаками простуды!
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60k
Опиум для народа 59 минут назад
То есть без справки билет ей продали? За"бись как удобно,да? И деньги взяли и не повезли. Ну да,так же и без клиентов можно остаться...
А такси в Стерлитамаке не ездят уже?
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