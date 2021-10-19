"Уберите от нее руки!": жесткое задержание непривитой пенсионерки в Башкирии попало на видео

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Бабушка без справки о вакцинации попыталась уехать из Стерлитамака, но оказалось, что это невозможно. Сиди дома или прививайся.
Пожилая женщина, попытавшаяся 17 октября уехать из Стерлитамака без справки о вакцинации, была жестко задержана полицейскими. Стражи порядка вытащили бабушку из междугородного автобуса и силой потащили к служебному авто.
На видео, снятом пассажирами можно заметить, что обессиленная старушка кричит и кашляет, пока ее волокут по земле.
В МВД республики пояснили, что с 12 октября в Башкирии действует распоряжение о предъявлении сертификата о вакцинации при посещении общественных мест и междугороднего транспорта, поэтому пенсионерка - нарушительница закона, и иного обращения не заслуживала.
Другие россияне действий полицейских не одобрили. Впрочем, как следовало бы поступить стражам порядка в этом случае, они тоже затруднились ответить.
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Метки: Башкирия Стерлитамак видео ковид пандемия
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Мне прививаться не очень надо. Работа не заставляет. Но я вижу примеры: отец привился, месяц в больнице отвалялся, еще одна семья привилась, не может с карантина выползти месяц, но есть и без последствий счастливчики. Зато те, кто не привился, или прививку купил-все живы и даже здоровы. А среди моих таких 50/50 с привитыми. А кто должен был помереть-померли еще во вторую волну, когда вакцин не было еще. Так что в плане прививки бабка, на мой взгляд, права, а вот в том, что против системы поперла-нет.
А такси в Стерлитамаке не ездят уже?