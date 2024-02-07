Попросил мелочь: в Стерлитамаке подросток избил прохожего, обратившегося к нему с просьбой

Поколение хайпожоров не стесняется ради новых подписчиков и лайков творить запредельную дичь. 17-летний парень из Стерлитамака сначала пытался прогнать мужчину, попросившего у него у магазина мелочь, а затем понял, что можно записать интересное видео. Он вернулся к мужичку, попросил пожелать что-нибудь современной молодёжи, а затем внезапно набросился на него и принялся избивать.