Попросил мелочь: в Стерлитамаке подросток избил прохожего, обратившегося к нему с просьбой

Свой "подвиг" зумер снял на камеру, а видео выложил в Телеграм. Слава к нему, конечно, пришла, но не та, на которую парень рассчитывал.
Поколение хайпожоров не стесняется ради новых подписчиков и лайков творить запредельную дичь. 17-летний парень из Стерлитамака сначала пытался прогнать мужчину, попросившего у него у магазина мелочь, а затем понял, что можно записать интересное видео. Он вернулся к мужичку, попросил пожелать что-нибудь современной молодёжи, а затем внезапно набросился на него и принялся избивать.
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости и нецензурную лексику!
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Видео смельчак опубликовал в чате одногруппников, откуда она распространилась по многим каналам в Телеграм. Комментарии к ролику были отнюдь не хвалебные, и, поняв, что дело пахнет керосином, юноша поспешил извиниться.
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Местные жители надеются, что извинениями дело не закончится. Как сообщают СМИ, они написали обращение в СК с просьбой возбудить уголовное дело о хулиганстве. В конце концов, юноше 17 лет, и за свои действия он вполне может (и должен) нести ответственность.
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" Я провёл в камере двое суток, меня отымели 84 раза сзади и 162 спереди... Я осознал, что я петух опущенный, был неправ, вспылил. Прошу мою семью отказаться от меня, ибо я не достоин носить вашу фамилию. У меня нет денег , чтобы вставить передние зубы, но я насосу и лет через двадцать , когда я ...
если я...
может быть... "
Вот как надо извиняться на камеру!!!
Побить - нанести несколько ударов, не обязательно сильных
Избить - более сильно и жестоко побил, после чего остались серьёзные раны и повреждения.
Что тебя в старости такие же отмороженные быдло-малолетки каждый день пис.ди.ли.