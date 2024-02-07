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Попросил мелочь: в Стерлитамаке подросток избил прохожего, обратившегося к нему с просьбой

Попросил мелочь: в Стерлитамаке подросток избил прохожего, обратившегося к нему с просьбой

Автор:
07 февраля 2024 11:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   Видео   Стерлитамак   драка   избиение   извинения   попрошайка   
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Свой "подвиг" зумер снял на камеру, а видео выложил в Телеграм. Слава к нему, конечно, пришла, но не та, на которую парень рассчитывал.

Поколение хайпожоров не стесняется ради новых подписчиков и лайков творить запредельную дичь. 17-летний парень из Стерлитамака сначала пытался прогнать мужчину, попросившего у него у магазина мелочь, а затем понял, что можно записать интересное видео. Он вернулся к мужичку, попросил пожелать что-нибудь современной молодёжи, а затем внезапно набросился на него и принялся избивать.


Видео смельчак опубликовал в чате одногруппников, откуда она распространилась по многим каналам в Телеграм. Комментарии к ролику были отнюдь не хвалебные, и, поняв, что дело пахнет керосином, юноша поспешил извиниться.


Местные жители надеются, что извинениями дело не закончится. Как сообщают СМИ, они написали обращение в СК с просьбой возбудить уголовное дело о хулиганстве. В конце концов, юноше 17 лет, и за свои действия он вполне может (и должен) нести ответственность.


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Метки: Башкирия   Видео   Стерлитамак   драка   избиение   извинения   попрошайка   
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25  комментариев
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10k
Алексей 5 часов назад
Мерзость узколобая
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55k
Опиум для народа Час назад
Набрасываться немотивированно на такого бича не просто нехорошо по моральным принципам, но в Стерлитамаке чревато и по другим причинам - этот мужик может быть бывшим сидельцем или близким к этим кругам. Там их хватает...
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8k
perekrestok 2 часа назад
Ну напасть на старика -бомжа это вообще надо быть самой последней сволочью. наверное этого идиоты бьют все, кроме бомжа. Вот он и решил показать свою "крутизну". Ну а показал какой он идиот.
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3k
SaveUs 3 часа назад
Ахахаха извиняется он....черт
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2k
max 3 часа назад
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9k
Vалѣнтиныч 3 часа назад
Неправильные извинения они приносят.
" Я провёл в камере двое суток, меня отымели 84 раза сзади и 162 спереди... Я осознал, что я петух опущенный, был неправ, вспылил. Прошу мою семью отказаться от меня, ибо я не достоин носить вашу фамилию. У меня нет денег , чтобы вставить передние зубы, но я насосу и лет через двадцать , когда я ...
если я...
может быть... "
Вот как надо извиняться на камеру!!!
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71
Ли Харви Освальд Vалѣнтиныч 3 часа назад
Н.и.х.у.я у тебя опыт
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861
AlexWoyz 4 часа назад
чепушило то ты, гнида поганая малолетняя..
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11k
Гомерчик 4 часа назад
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19
xxGbps 5 часов назад
Подскажите, а к конкретному случаю допустимо применять слово "Избил"?
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19
xxGbps дормидонт 4 часа назад
Так про то и спрашиваю. Избил или Побил?

Побить - нанести несколько ударов, не обязательно сильных
Избить - более сильно и жестоко побил, после чего остались серьёзные раны и повреждения.
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10k
Сол Гудман 5 часов назад
малолетка безмозглая, пусть накажут по всей строгости
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11k
МихА 5 часов назад
ПИ*ДА-РА.С
Что тебя в старости такие же отмороженные быдло-малолетки каждый день пис.ди.ли.
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20k
Shtoppi 5 часов назад
подонок скудоумный! таких стерилизовать нужно в принудительном порядке.
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812
Андрей Граф 5 часов назад
усыпить гниду малолетнюю
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1k
Flint 5 часов назад
У мужика, что копеек просит - телефона нету явно. На чём он его извинения будет смотреть? Пусть для начала ему свой телефон подарит, а потом извиняется
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150
sioma08 5 часов назад
На нары срочно!
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5k
Григорий 5 часов назад
3.14дор с улыбочкой просит прощения, как будто перед мужиком своим красуется.
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26k
ЦСКА 5 часов назад
УБЛЮДОК, ВЫРОДОК, ДЕГЕНЕРАТ.
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92k
Доктор Джонс 6 часов назад
Желаю этому мальчику хотя бы до 45 лет дожить...
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
13k
Copycat 6 часов назад
хороший сериал слово пацана всё таки, помните как они водил там на бабки ставили?
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