Охранник врезался в стеклянную дверь

FISHKINET
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр... 10 фактов, о которых вы, возможно, узнаете впервые 10 фактов, о которых вы, возможно, узнаете впервые Лидер рок-группы "Пасека" тяжело ранил ножом главу АНО "Цифровые платформы" и убил его друга Лидер рок-группы "Пасека" тяжело ранил ножом главу АНО "Цифровые... "Дети в шоке". В Новоуральске машина ДПС сбила байк с детьми 13-ти и 8 лет "Дети в шоке". В Новоуральске машина ДПС сбила байк с детьми 13-ти... В Петербурге ребенок погиб из-за женщины, которая не захотела уступать дорогу машине скорой помощи В Петербурге ребенок погиб из-за женщины, которая не захотела... В Музыкальном районе Краснодара женщина побила подростка В Музыкальном районе Краснодара женщина побила подростка Кедровые кружева: свои работы сибирский мастер не продает ни за какие деньги Кедровые кружева: свои работы сибирский мастер не продает ни за... Спортсменка упустила медаль, начав праздновать чуть ранее финиша Спортсменка упустила медаль, начав праздновать чуть ранее финиша Как детский писатель Зоя Воскресенская оказалась секретным героем советской разведки Как детский писатель Зоя Воскресенская оказалась секретным героем... "Для России. Почти с любовью": 20 перлов на одежде и этикетках "Для России. Почти с любовью": 20 перлов на одежде и этикетках Силовики накрыли пижамную вечеринку мигрантов-нелегалов Силовики накрыли пижамную вечеринку мигрантов-нелегалов Экстремальная охота кустарниковой кошки за белкой Экстремальная охота кустарниковой кошки за белкой В Ирландии собака растерзала девушку в её день рождения В Ирландии собака растерзала девушку в её день рождения Девушка рассказала, во&nbsp;сколько обойдется её&nbsp;содержание будущему мужу Девушка рассказала, во сколько обойдется её содержание... Идеальный тайминг: парень запустил воображаемую стрелу в небо Идеальный тайминг: парень запустил воображаемую стрелу в небо Еще один повод для криков в дачном туалете: патиссон – красивейший паук из рода агриоп Еще один повод для криков в дачном туалете: патиссон – красивейший... Милонов призвал бороться с проституцией Милонов призвал бороться с проституцией Воскресный улыбатор Воскресный улыбатор Футбольный фанат хотел выбежать на поле, но сломал ногу Футбольный фанат хотел выбежать на поле, но сломал ногу
Главная > Видео
Охранник врезался в стеклянную дверь

Охранник врезался в стеклянную дверь

Автор:
10 июня 2024 07:20
Метки: Видео   Вьетнам   больница   дверь   люди   неудача   охранник   стеклянная дверь   фейл   
672
1
1


Охранник больницы во Вьетнаме попал в курьёзную ситуацию. Невнимательный мужчина не заметил преграду в виде стеклянной двери и зрелищно врезался в неё.

Поспешишь — людей насмешишь.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Вьетнам   больница   дверь   люди   неудача   охранник   стеклянная дверь   фейл   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Александр Касаткин 5 минут назад
прикольно, что мужик встал и начал открывать дверь, он подумал, что охранник второй раз в нее впечатается?))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3323 поста (3265 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1027770



Другие посты автора
Популярное
Гиганты, реальные размеры которых можно осознать лишь в сравнении
Гиганты, реальные размеры которых можно осознать лишь в сравнении
23-летняя водитель трамвая, у которого отказали тормоза в Кемерово, несколько раз жаловалась на его состояние
23-летняя водитель трамвая, у которого отказали тормоза в Кемерово, несколько раз...
Набирающие популярность
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Миллионер из трущоб⁠⁠
Миллионер из трущоб⁠⁠
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#забавно#Япония#сарказм#СУД#милота
#животные#история#новости#Юмор#удивительно#собака#интересно
#люди#СССР#факты#умора#расследование#Россия
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Тупой и ещё тупее: коллекторы перепутали адрес и подожгли дверь чужой квартиры Тупой и ещё тупее: коллекторы перепутали адрес и подожгли дверь чужой квартиры Кошка бросилась спасать придавленного дверью сородича Кошка бросилась спасать придавленного дверью сородича "Счастливый" обладатель стеклянной двери "Счастливый" обладатель стеклянной двери Женщина неприятно удивила своего мужа, когда закрыла за ним дверь Женщина неприятно удивила своего мужа, когда закрыла за ним дверь Собака с трудом нашла вход в здание Собака с трудом нашла вход в здание

На что жалуетесь?

Вернуться