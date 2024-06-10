Охранник врезался в стеклянную дверь

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Охранник больницы во Вьетнаме попал в курьёзную ситуацию. Невнимательный мужчина не заметил преграду в виде стеклянной двери и зрелищно врезался в неё.
Поспешишь — людей насмешишь.
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