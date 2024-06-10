Харизматичный и пластичный охранник

Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду

Пассажирка в Шереметьево выследила охранника, снимавшего на камеру под юбкой у девушек

Попали в голову, но не убили: на московской парковке расстреляли "звёздного" телохранителя

Охранник жёстко выставил пьяных посетительниц из бара в Красноярске

В Магадане агрессивная старушка устроила погром в местной больнице

«Там будет пипец как много взглядов»: в Краснодаре охранник выгнал из парка голозадую блогершу,...