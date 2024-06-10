FISHKINET
Сообщество Юмор 18958 постов • 3692 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Харизматичный и пластичный охранник

Харизматичный и пластичный охранник

Автор:
10 июня 2024 07:30
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Швеция   охранник   позитив   танец   
557
1
1

Поднять настроение и настроиться на рабочую неделю поможет харизматичный мужчина в форме охранника. Движения героя видео отточены до мелочей.

Приятно посмотреть на человека, который любит свою работу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Прикол   Швеция   охранник   позитив   танец   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
sedoisever 7 минут назад
Себя он любит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра
  • 3269 постов (3156 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

983826



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Подборка фотографий из прошлого, которые удивляют
Подборка фотографий из прошлого, которые удивляют
Кедровые кружева: свои работы сибирский мастер не продает ни за какие деньги
Кедровые кружева: свои работы сибирский мастер не продает ни за какие деньги
Набирающие популярность в сообществах
Уилл Смит и Майкл Б. Джордан придумали несколько крепких идей для сиквела «Я — легенда 2»
Уилл Смит и Майкл Б. Джордан придумали несколько крепких идей для сиквела «Я — легенда 2»
ФотоВсячина
ФотоВсячина
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#забавно#Япония#сарказм#СУД#милота
#животные#история#новости#Юмор#удивительно#собака#интересно
#люди#СССР#факты#умора#расследование#Россия
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Пассажирка в Шереметьево выследила охранника, снимавшего на камеру под юбкой у девушек Пассажирка в Шереметьево выследила охранника, снимавшего на камеру под юбкой у девушек Попали в голову, но не убили: на московской парковке расстреляли "звёздного" телохранителя Попали в голову, но не убили: на московской парковке расстреляли "звёздного" телохранителя Охранник жёстко выставил пьяных посетительниц из бара в Красноярске Охранник жёстко выставил пьяных посетительниц из бара в Красноярске В Магадане агрессивная старушка устроила погром в местной больнице В Магадане агрессивная старушка устроила погром в местной больнице «Там будет пипец как много взглядов»: в Краснодаре охранник выгнал из парка голозадую блогершу, решившую заняться фитнесом на свежем воздухе «Там будет пипец как много взглядов»: в Краснодаре охранник выгнал из парка голозадую блогершу,...

На что жалуетесь?

Вернуться