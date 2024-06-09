Экстремальная охота кустарниковой кошки за белкой

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Хищный зверь использовал эффект неожиданности, когда попытался разнообразить свой рацион питания бельчатиной. Но грызун продемонстрировал настоящую жажду жизни и ускользнул от сервала, оставив его голодным.
Со слов автора видео, после непродолжительной погони по зелёному насаждению, белка спряталась от хищника в дупле дерева, после чего хищный зверь отправился на поиски более лёгкой добычи.
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