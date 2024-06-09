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Экстремальная охота кустарниковой кошки за белкой

Экстремальная охота кустарниковой кошки за белкой

Автор:
09 июня 2024 09:13
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Погоня   грызун   животные   кустарниковая кошка   охота   хищница   ьелка   
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Хищный зверь использовал эффект неожиданности, когда попытался разнообразить свой рацион питания бельчатиной. Но грызун продемонстрировал настоящую жажду жизни и ускользнул от сервала, оставив его голодным.

Со слов автора видео, после непродолжительной погони по зелёному насаждению, белка спряталась от хищника в дупле дерева, после чего хищный зверь отправился на поиски более лёгкой добычи.

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Метки: Видео   Погоня   грызун   животные   кустарниковая кошка   охота   хищница   ьелка   
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2  комментария
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beshh 18 минут назад
Сервал красивый
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2137 постов (2090 в горячем)

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