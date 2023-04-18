Удачная охота снежного барса

496
1
1
Очевидец запечатлел момент погони снежного барса за горным козлом. Козёл уверенно держал дистанцию, но в какой-то момент оступился и кубарём полетел вниз с горы.
Напряженная погоня и трагичный для одной из сторон финал.
Источник:
Ссылки по теме:
- Милота дня: детёныш снежного барса пытается рычать
- Прирождённый охотник
- Снежные барсы засыпают в обнимку
- Неожиданная встреча с медведицей на охоте
- Мазила: счастливый день в жизни зайца
Новости партнёров
реклама
у меня дома кот даже на ванну запрыгнуть попить иногда не может, потому что жирный и сидит орет, что бы я его котейшество поднял попить)
Горных козлов полно, а барсов мало.
https://www.vokrugsveta.ru/vs/article/7798/https://www.vokrugsveta.ru/vs/article/7798/
Хорошая статья из ВС.