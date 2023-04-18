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Удачная охота снежного барса

Удачная охота снежного барса

Автор:
18 апреля 2023 11:09
Сообщество : Животные
Метки: Погоня   видео   горный козёл   животные   ирбис   охота   снежный барс   
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Очевидец запечатлел момент погони снежного барса за горным козлом. Козёл уверенно держал дистанцию, но в какой-то момент оступился и кубарём полетел вниз с горы.

Напряженная погоня и трагичный для одной из сторон финал.

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Метки: Погоня   видео   горный козёл   животные   ирбис   охота   снежный барс   
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7  комментариев
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8k
Колорад 49 минут назад
Природа удивительна: Барсик помогает упавшему козлику убраться с опасной проезжей части.
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2k
Александр 4 минуты назад
а теперь в гору тащить тушу еще надо. эх, жалко барсика((
у меня дома кот даже на ванну запрыгнуть попить иногда не может, потому что жирный и сидит орет, что бы я его котейшество поднял попить)
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23k
SolomonA 20 минут назад
Вот у этого кота точно девять жизней...
Ссылка www.youtube.com
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417
Liberman 24 минуты назад
Идеальные машины для убийства козлов/баранов
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28k
Ваня Полчаса назад

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74k
Доктор Джонс 53 минуты назад
Приятного аппетита, Барсик!
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