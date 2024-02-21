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Сообщество Без кота и жизнь не та 2045 постов • 506 подписчиков подписаться
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Пушистый охотник на мух⁠⁠

Пушистый охотник на мух⁠⁠

Автор:
21 февраля 2024 08:29
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   кот   кошка   муха   охота   
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Домашний кот изящно поймал сидевшую на стекле муху.

Кошки бывают как неуклюжи (это мы часто видим на многих видео в интернете), так и крайне изящны. В этом заложена вся суть их кошачьей природы, и они не устают нам показывать свою грацию просто живя свою обычную жизнь.

Вы наверняка часто видели, как коты охотятся на мух. Котик из этого видео сделал то же самое, только он в прямом и переносном смысле замахнулся слишком высоко. Ведь муха сидела на стекле на уровне человеческого роста, но для котика это оказалось вполне преодолимой преградой. Он все-таки поймал назойливое насекомое и сделал это максимально грациозно.

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Метки: Видео   животные   кот   кошка   муха   охота   
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2  комментария
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Human110 2 часа назад
Когда она лапкой до мухи коснулась, я вслух произнес: "Пуньк".
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6k
Lexx 15 минут назад
У меня так кошка осу поймала, а она её лапу ужалила. Пол дня по хромала и всё (кошка, не оса) . А когда меня на даче в плечо, я два дня руку поднять не мог.
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