Пушистый охотник на мух⁠⁠

Кошки бывают как неуклюжи (это мы часто видим на многих видео в интернете), так и крайне изящны. В этом заложена вся суть их кошачьей природы, и они не устают нам показывать свою грацию просто живя свою обычную жизнь.

Вы наверняка часто видели, как коты охотятся на мух. Котик из этого видео сделал то же самое, только он в прямом и переносном смысле замахнулся слишком высоко. Ведь муха сидела на стекле на уровне человеческого роста, но для котика это оказалось вполне преодолимой преградой. Он все-таки поймал назойливое насекомое и сделал это максимально грациозно.