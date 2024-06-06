Напряжённая борьба команд во время заплыва на лодках

Соревнование в Китае, в котором приняли участие множество команд, напомнило пользователям сети арену боевых действий.
Несколько команд столкнулись, когда прокладывали на лодках путь к финишу. Некоторые гребцы использовали вёсла, чтобы потопить конкурентов.
Передвигающиеся на катере спасатели ничего не могли поделать с агрессивно настроенными спортсменами, которые были готовы на многое ради победы.
Заплывы на лодках, напоминающих драконов, очень популярны в Китае, так как привлекают внимание огромного количество поклонников со всего мира. Водные состязания используются в Поднебесной в спортивных и религиозных целях.
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