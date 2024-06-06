Напряжённая борьба команд во время заплыва на лодках

Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%

Крокодил запрыгнул на лодку рыбаков

Команда яхты с радужным флагом спасла оскорблявших их гомофобов со взорвавшейся лодки

Горбатый кит чуть не врезался в лодку, «до чертиков напугав» людей на борту

Волна утопила лодку туристов в Таиланде

В Петербурге ребенок прыгнул с моста и едва не врезался в катер