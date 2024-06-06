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Напряжённая борьба команд во время заплыва на лодках

Напряжённая борьба команд во время заплыва на лодках

Автор:
06 июня 2024 07:45
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Китай   Спорт   лодка   люди   соперничество   
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Соревнование в Китае, в котором приняли участие множество команд, напомнило пользователям сети арену боевых действий.

Несколько команд столкнулись, когда прокладывали на лодках путь к финишу. Некоторые гребцы использовали вёсла, чтобы потопить конкурентов.

Передвигающиеся на катере спасатели ничего не могли поделать с агрессивно настроенными спортсменами, которые были готовы на многое ради победы.

Заплывы на лодках, напоминающих драконов, очень популярны в Китае, так как привлекают внимание огромного количество поклонников со всего мира. Водные состязания используются в Поднебесной в спортивных и религиозных целях.

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Метки: Видео   Китай   Спорт   лодка   люди   соперничество   
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6  комментариев
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12k
Vampire 43 минуты назад
Чтобы не отвлекать гребцов, я бы в лодку посадил пару арбалетчиков.
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Nikolay 7 минут назад
Для поддержания накала борьбы было бы неплохо запустить в реку крокодилов
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Голос Вселенной Полчаса назад
Выяснение, чье кунфу сильнее, вышло на новый уровень....
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Vladimir Полчаса назад
По мне, так даже интереснее. Не хватает только криков " На абордаж!!!" и одноногого кватермастера Сильвера.
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7k
Mixalych Час назад
А плавали бы по дорожкам с буйками и выглядели бы как культурные, солидные спортсмены.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3701 пост (3663 в горячем)

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