Горбатый кит чуть не врезался в лодку, «до чертиков напугав» людей на борту

Огромное животное чуть не опрокинуло небольшое судно, на борту которого было трое пассажиров.
В сеть попали кадры, на которых огромный горбатый кит внезапно появляется из моря и шокирует пассажиров, которые отправились на прогулку на баркасе, сообщает Daily star.
Пассажиры находились примерно в часе от побережья Лонг-Бич, штат Калифорния, США. Кит появился из воды всего в нескольких десятках сантиметров от борта лодки и даже касается ее, погружаясь обратно.
Одна из пассажирок Николь Лиотта выложила видео в соцсети. Оно набрало более 263 000 просмотров в двух популярных приложениях. Ошеломленные зрители писали в комментариях, что инцидент «напугал бы их до чертиков».
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