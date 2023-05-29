Горбатый кит чуть не врезался в лодку, «до чертиков напугав» людей на борту

Пассажиры находились примерно в часе от побережья Лонг-Бич, штат Калифорния, США. Кит появился из воды всего в нескольких десятках сантиметров от борта лодки и даже касается ее, погружаясь обратно.

Одна из пассажирок Николь Лиотта выложила видео в соцсети. Оно набрало более 263 000 просмотров в двух популярных приложениях. Ошеломленные зрители писали в комментариях, что инцидент «напугал бы их до чертиков».