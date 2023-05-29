FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14043 поста • 1671 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Горбатый кит чуть не врезался в лодку, «до чертиков напугав» людей на борту

Горбатый кит чуть не врезался в лодку, «до чертиков напугав» людей на борту

Автор:
29 мая 2023 08:20
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   горбатый кит   животные   испуг   лодка   люди   океан   фото   
905
2
1

Огромное животное чуть не опрокинуло небольшое судно, на борту которого было трое пассажиров.

В сеть попали кадры, на которых огромный горбатый кит внезапно появляется из моря и шокирует пассажиров, которые отправились на прогулку на баркасе, сообщает Daily star.

Пассажиры находились примерно в часе от побережья Лонг-Бич, штат Калифорния, США. Кит появился из воды всего в нескольких десятках сантиметров от борта лодки и даже касается ее, погружаясь обратно.


Одна из пассажирок Николь Лиотта выложила видео в соцсети. Оно набрало более 263 000 просмотров в двух популярных приложениях. Ошеломленные зрители писали в комментариях, что инцидент «напугал бы их до чертиков».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   видео   горбатый кит   животные   испуг   лодка   люди   океан   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

460899



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороша кольчуга

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#животные#наука#Прикол#забавно#будущее
#интересно#в мире#факты#удивительно#дети#красота#США
#история#люди#кино#Юмор#ДТП#фантазия#Россия
"А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться