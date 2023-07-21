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Пьяный 72-летний поляк чуть не уплыл на парусной яхте в Россию

Пьяный 72-летний поляк чуть не уплыл на парусной яхте в Россию

Автор:
21 июля 2023 08:51
Метки: Видео   алкоголь   граница   лодка   мужчина   поляк   пьяный   
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Его поймали в Гданьском заливе в 7 км от границы.

Местные СМИ пишут, что мужчину задержали и доставили в полицейский участок. Поляк был настолько пьян, что не мог стоять на ногах и назвать своё имя. Только объяснил, что хотел добраться до Копенгагена.

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Метки: Видео   алкоголь   граница   лодка   мужчина   поляк   пьяный   
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1  комментарий
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Борис Карабанов 38 минут назад
Цветочек из райского сада занесло. Напорятся своей гомулки и лезут куда не попадя.
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