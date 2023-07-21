Пьяный 72-летний поляк чуть не уплыл на парусной яхте в Россию

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Его поймали в Гданьском заливе в 7 км от границы.
Местные СМИ пишут, что мужчину задержали и доставили в полицейский участок. Поляк был настолько пьян, что не мог стоять на ногах и назвать своё имя. Только объяснил, что хотел добраться до Копенгагена.
Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
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