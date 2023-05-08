Волна утопила лодку туристов в Таиланде

Туристы в Таиланде пережили несколько тревожных мгновений, когда волна утопила их лодку. Один из любителей острых ощущений запечатлел волнительный момент.
Туристы, проводившие свой досуг у побережья острова Пханган (Сиамский залив, провинция Сураттхани, Таиланд), оказались в прямом смысле у разбитого корыта, когда водная стихия утопила их лодку.
Местные предприниматели придумали способ зарабатывания денег, катая путешественников по волнам на лодках. Во время одного из таких водных аттракционов русскоязычный экстремал запечатлел драматичное погружение плавсредства, на котором находилось, как минимум 10 туристов.
Со слов экстремала, спасшего свой гаджет, ему пришлось разбрасывать спасательные жилеты, чтобы помочь туристам, оказавшимся в водной стихии, хотя глубина водоёма не была катастрофической.
В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
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