Птицы, которые издают самые жуткие звуки

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Пользователь сети собрал птиц, которые издают самые жуткие и страшные звуки в мире. В подборку вошли: китоглав, гагара, одноусый звонарь и рогатая паламедея.
Не хотелось бы услышать такие звуки поздним вечером где-нибудь на природе.
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