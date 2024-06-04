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Птицы, которые издают самые жуткие звуки

Птицы, которые издают самые жуткие звуки

Автор:
04 июня 2024 07:45
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   животные   звуки   интересно   подборка   птицы   
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Пользователь сети собрал птиц, которые издают самые жуткие и страшные звуки в мире. В подборку вошли: китоглав, гагара, одноусый звонарь и рогатая паламедея.

Не хотелось бы услышать такие звуки поздним вечером где-нибудь на природе.

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Метки: Видео   в мире   животные   звуки   интересно   подборка   птицы   
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4  комментария
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1k
Аарон Чупа 49 минут назад
А хде павлин?
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3k
Сергей 5 минут назад
Вы нашу Марь Ивановну не слышали.
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1k
Лимонадный Джо Полчаса назад
Услышите бекаса в наступающей ночи. Особенно возле водоёма.
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9k
alex9845 Полчаса назад
Да уж.Орущая лисица по весне не сравнится не с чем)
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Себастьян Перейра
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