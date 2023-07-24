Птицы научились использовать шипы, созданные для их отпугивания

Если вы чувствуете себя бесполезным, вспомните о существовании противоптичьих шипов. Пернатые научились использовать шипы в своих целях.
Эту конструкцию придумали для того, чтобы оградить от пернатых определённую территорию. Но животные не только не боятся шипов, но и используют их в своих целях!
Австралийские попугаи, например, отламывают противоптичьи шипы просто потому, что могут.
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Голубь в Мельбурне решил, что лучшего места для постройки гнезда, чем шипы, просто не найти. Причём это была не одноразовая акция — он строил гнездо поверх шипов снова и снова. Сокол из Амстердама придумал использовать отпугиватели, как место для хранения добычи. Он накалывал жертв на иглы и возвращался полакомиться ими позже. Но больше всех отличились врановые.
Давно не секрет, что по уровню умственного развития они не уступают трёхлетним людям. Вороны способны решать элементарные задачи и даже математические примеры. Возможно, поэтому противоптичьи приспособления их не пугают. Первый случай постройки гнезда из шипов отметила группа орнитологов из Антверпена. Летом 2021 года местная сорока решила, что оторвать 50 метров противоптичьих полос — отличная идея! Причём гнездо состояло исключительно из них. Очень брутальная детская.
Роттердамские черные вороны пошли ещё дальше. Им показалось мало просто использовать в постройке гнезда шипы. Они добавили в конструкцию ещё и садовые сетки. Которые, по идее, тоже должны были защищать сады от птиц. Гнездо не использовалось для размножения. Но, возможно, оно служило для устрашения и снижения морали глупых человеков. Кто знает?
Однако верхом насмехательства над противоптичьими проволоками стали гнёзда шотландских сорок. Они не просто построили из шипов убежище для детей. Сороки сделали шипастую крышу для отпугивания других птиц! В природе шотландские сороки создают гнёзда в колючих деревьях и кустарниках. Но согласитесь, ни одна деревянная колючка по прочности с металлом и рядом не стояла. И блестящести.
А если серьёзно, то для врановых постройка гнёзд из человеческого мусора — это нормальная практика во всех частях света. Среди веточек и палочек нередко находят и шприцы, и колючую проволоку, и вязальные спицы. Кто знает, может быть, они так и робота когда-нибудь соберут?
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