Птицы научились использовать шипы, созданные для их отпугивания

Голубь в Мельбурне решил, что лучшего места для постройки гнезда, чем шипы, просто не найти. Причём это была не одноразовая акция — он строил гнездо поверх шипов снова и снова. Сокол из Амстердама придумал использовать отпугиватели, как место для хранения добычи. Он накалывал жертв на иглы и возвращался полакомиться ими позже. Но больше всех отличились врановые.