Неудачливый воришка завис над землёй, зацепившись штанами за забор

Молодой человек, убегая с места преступления, не рассчитал и, форсируя ограждение, неожиданно стал заложником своих же штанов.

Беглец, проделав несколько манипуляций, в конечном итоге завис в считанных сантиметрах над землёй в неприглядном виде.

Сидящий в салоне автомобиля очевидец противостояния воришки с высокой изгородью, запечатлел попытку бегства, закончившуюся полным провалом в исполнении неудачливого злоумышленника.

