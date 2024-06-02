Неудачливый воришка завис над землёй, зацепившись штанами за забор

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Владелец легковушки стал свидетелем бегства злоумышленника на парковке, находящейся возле театра в США.
Молодой человек, убегая с места преступления, не рассчитал и, форсируя ограждение, неожиданно стал заложником своих же штанов.
Беглец, проделав несколько манипуляций, в конечном итоге завис в считанных сантиметрах над землёй в неприглядном виде.
Сидящий в салоне автомобиля очевидец противостояния воришки с высокой изгородью, запечатлел попытку бегства, закончившуюся полным провалом в исполнении неудачливого злоумышленника.
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он походу еще и видит что его снимают на камеру..и ржут)
штыри эти работают все таки на заборах)...