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Неудачливый воришка завис над землёй, зацепившись штанами за забор

Неудачливый воришка завис над землёй, зацепившись штанами за забор

Автор:
02 июня 2024 09:09
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   США   Юмор   воришка   завис над землёй   зацепившись штанами за забор   зацепился за забор   люди   
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Владелец легковушки стал свидетелем бегства злоумышленника на парковке, находящейся возле театра в США.

Молодой человек, убегая с места преступления, не рассчитал и, форсируя ограждение, неожиданно стал заложником своих же штанов.


Беглец, проделав несколько манипуляций, в конечном итоге завис в считанных сантиметрах над землёй в неприглядном виде.


Сидящий в салоне автомобиля очевидец противостояния воришки с высокой изгородью, запечатлел попытку бегства, закончившуюся полным провалом в исполнении неудачливого злоумышленника.

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Метки: Видео   США   Юмор   воришка   завис над землёй   зацепившись штанами за забор   зацепился за забор   люди   
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1  комментарий
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☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
а мог и на мошонке подвиснуть)
он походу еще и видит что его снимают на камеру..и ржут)
штыри эти работают все таки на заборах)...
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Infinite
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