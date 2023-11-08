Иллюзиониста, который фокусом бесплатно получал пиво из магазинов, задержали в Кузбассе

1108
1
1
Мужчина проворачивал очень простую схему: наливал дома в бутылки из-под пива воду, приходил в магазин и брал точно такое же пиво. А уже на кассе убирал пиво в рюкзак, делал вид, что оплата не проходит, и вытаскивал обратно бутылки с тем же брендом, но уже залитые водой.
Дела шли хорошо, пока одна из продавщиц не раскусила пивного воришку. На него подали в суд.
Следите за руками!
Источник:
Ссылки по теме:
- Разоблачение популярных фокусов
- Попытка подставы на дороге
- Забавные фокусы с переодеванием
- Женщина продемонстрировала удивительный фокус с исчезновением забытого кошелька
- Мужчина пожалел о том, что решил разобрать огнетушитель
Новости партнёров
реклама