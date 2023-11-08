Иллюзиониста, который фокусом бесплатно получал пиво из магазинов, задержали в Кузбассе



Мужчина проворачивал очень простую схему: наливал дома в бутылки из-под пива воду, приходил в магазин и брал точно такое же пиво. А уже на кассе убирал пиво в рюкзак, делал вид, что оплата не проходит, и вытаскивал обратно бутылки с тем же брендом, но уже залитые водой.