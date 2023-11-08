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Иллюзиониста, который фокусом бесплатно получал пиво из магазинов, задержали в Кузбассе

Иллюзиониста, который фокусом бесплатно получал пиво из магазинов, задержали в Кузбассе

Автор:
08 ноября 2023 08:29
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   аиво   воришка   иллюзионист   кузбасс   люди   обман   фокус   
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Мужчина проворачивал очень простую схему: наливал дома в бутылки из-под пива воду, приходил в магазин и брал точно такое же пиво. А уже на кассе убирал пиво в рюкзак, делал вид, что оплата не проходит, и вытаскивал обратно бутылки с тем же брендом, но уже залитые водой.

Дела шли хорошо, пока одна из продавщиц не раскусила пивного воришку. На него подали в суд.

Следите за руками!

Источник:

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Метки: Видео   аиво   воришка   иллюзионист   кузбасс   люди   обман   фокус   
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Остап_Бендер_Задунайский Минуту назад
Фокусник блт

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