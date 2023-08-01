Подростки ограбили магазин после того, как продавец упал в обморок

Видеокамера, установленная в торговом заведении запечатлела инцидент, вызвавший широкий резонанс в американском сегменте интернета.
В прошлую субботу двое подростков, не оплативших товар, вывели на эмоции продавца, которому во время беседы с наглецами стало плохо и он потерял сознание. Судя по кадрам видеозаписи, посетитель, на глазах которого произошёл несчастный случай, покинул магазин.
Молодые люди, удостоверившись, что работник заведения находится в обморочном состоянии, приступили к грабежу.
Спустя некоторое время, когда подростки скрылись с места преступления, другой клиент, обнаружив продавца, вызвал медиков. Работник магазина был доставлен в реанимацию.
Через два дня, благодаря стараниям интернет пользователей, малолетние воришки были опознаны и задержаны.
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