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Подростки ограбили магазин после того, как продавец упал в обморок

Подростки ограбили магазин после того, как продавец упал в обморок

Автор:
01 августа 2023 09:43
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   США   баян   воришка   грабеж   грабитель   подростки   
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Видеокамера, установленная в торговом заведении запечатлела инцидент, вызвавший широкий резонанс в американском сегменте интернета.

В прошлую субботу двое подростков, не оплативших товар, вывели на эмоции продавца, которому во время беседы с наглецами стало плохо и он потерял сознание. Судя по кадрам видеозаписи, посетитель, на глазах которого произошёл несчастный случай, покинул магазин.


Молодые люди, удостоверившись, что работник заведения находится в обморочном состоянии, приступили к грабежу. 


Спустя некоторое время, когда подростки скрылись с места преступления, другой клиент, обнаружив продавца, вызвал медиков. Работник магазина был доставлен в реанимацию. 


Через два дня, благодаря стараниям интернет пользователей, малолетние воришки были опознаны и задержаны.

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Метки: Видео   США   баян   воришка   грабеж   грабитель   подростки   
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1  комментарий
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Zhora 11 минут назад
И они, конечно же, негры. Ожидаемо.
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