Подростки ограбили магазин после того, как продавец упал в обморок

В прошлую субботу двое подростков, не оплативших товар, вывели на эмоции продавца, которому во время беседы с наглецами стало плохо и он потерял сознание. Судя по кадрам видеозаписи, посетитель, на глазах которого произошёл несчастный случай, покинул магазин.

Молодые люди, удостоверившись, что работник заведения находится в обморочном состоянии, приступили к грабежу.

Спустя некоторое время, когда подростки скрылись с места преступления, другой клиент, обнаружив продавца, вызвал медиков. Работник магазина был доставлен в реанимацию.

Через два дня, благодаря стараниям интернет пользователей, малолетние воришки были опознаны и задержаны.

