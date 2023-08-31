Грабитель вырвал посылку из рук курьера

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Пронырливый грабитель решил опустить формальности и не дожидаться, пока курьер оставит посылку у крыльца.
Похоже, найден самый выгодный бизнес в США
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Удивляет другое: просто оставление посылок на улице на крыльце.