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Грабитель вырвал посылку из рук курьера

Грабитель вырвал посылку из рук курьера

Автор:
31 августа 2023 10:07
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Посылка   США   воришка   грабительн   люди   украл   
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Пронырливый грабитель решил опустить формальности и не дожидаться, пока курьер оставит посылку у крыльца.

Похоже, найден самый выгодный бизнес в США

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Метки: Видео   Посылка   США   воришка   грабительн   люди   украл   
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1  комментарий
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Vergüenza Ajena Час назад
То, что вор негр, уже не удивляет.
Удивляет другое: просто оставление посылок на улице на крыльце.
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