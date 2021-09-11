Мужчина украл бокс с пожертвованиями

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Вопиющее преступление произошло днем 9 сентября в Краснодаре. Местный житель украл бокс с пожертвованиями на лечение больного ребенка.
Пока продавщица отошла за товаром, он схватил бокс и сбежал. Это засняли камеры видеонаблюдения. Полиция уже разыскивает мужчину.
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Ты лучше голодай, чем что попало есть.
Утырок плакал , но толпа его ипала
И на кол свой обувала .
Какой же это мужчина? Это крыса.
PS просто интересно, не имею ничего против....