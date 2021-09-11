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Мужчина украл бокс с пожертвованиями

Мужчина украл бокс с пожертвованиями (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2021 10:29
Сообщество : Криминал
Метки: бокс с пожертвованиями   вор   воришка   кража   криминал   люди   пожертвования   
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Вопиющее преступление произошло днем 9 сентября в Краснодаре. Местный житель украл бокс с пожертвованиями на лечение больного ребенка.

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Метки: бокс с пожертвованиями   вор   воришка   кража   криминал   люди   пожертвования   
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13  комментариев
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55
ЛИЦЕМЕ́Р 2 часа назад
А почему он без маски?
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10k
Lynx 16 минут назад
Своровал бы вагон - не стали б искать.
Ты лучше голодай, чем что попало есть.
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1k
Viktor Полчаса назад
Посадить утырка на кол , каждому
Утырок плакал , но толпа его ипала
И на кол свой обувала .
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35k
Alex 39 минут назад
Вот падла!
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16k
Fat boy slim is * in a heaven Час назад
Бокс или ящик? Бокс это же где перчатки, шлемы, мордобой?
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3k
Sunny11 Час назад
> Мужчина украл бокс с пожертвованиями

Какой же это мужчина? Это крыса.
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1k
kiber Час назад
Шакал вонючий!
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394
Юстас ЗаПутинцев Час назад
Питарас! Питарасина! (С)
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808
Андрей Ы. 2 часа назад
Начинаешь понимать исламские государства, где за кражу рубили руки.
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11k
Nikita 2 часа назад
3,14здец! Это ж на сколько надо быть больным ублюдк@м, чтобы украсть пожертвования?! Даже несмотря на то, что везде камеры понатыканы... Сразу вспомнился сериал "Люцифер", где Дьявол заглядывал к разным душам в "персональный ад"... Вот туда такому и надо!
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929
GoInDown 2 часа назад
А кто ни будь проверяет честность размещения этих коробок и несут ли какую либо ответственность в этом случае жулики? «Да был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?».
PS просто интересно, не имею ничего против....
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