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Полиция Екатеринбурга разыскивает «самого гладко выбритого» мужчину

Полиция Екатеринбурга разыскивает «самого гладко выбритого» мужчину

Автор:
05 октября 2023 08:38
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   воришка   екатеринбург   забавно   кража   люди   станки   
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Речь о подозреваемом в ограблении магазина косметики: он украл девять женских станков для бритья и бальзам для чувствительной кожи на сумму 10 тыс. рублей.


В МВД попросили местных жителей опознать его по видео. «Правоохранители также призывают самого гладко выбритого подозреваемого добровольно явиться в отдел полиции, дать пояснения и возместить ущерб», — отметили в ведомстве.

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Метки: Видео   воришка   екатеринбург   забавно   кража   люди   станки   
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1  комментарий
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Юрий Час назад
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