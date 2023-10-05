Полиция Екатеринбурга разыскивает «самого гладко выбритого» мужчину

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Речь о подозреваемом в ограблении магазина косметики: он украл девять женских станков для бритья и бальзам для чувствительной кожи на сумму 10 тыс. рублей.
В МВД попросили местных жителей опознать его по видео. «Правоохранители также призывают самого гладко выбритого подозреваемого добровольно явиться в отдел полиции, дать пояснения и возместить ущерб», — отметили в ведомстве.
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