На Бали толпа россиян за деньги поклоняется парню на диване

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Они уверены, что он — реинкарнация Сатьи Саи Бабы, индийского гуру, который умер в 2011 году.
Ему приносят различные дары, а также гладят и пытаются всячески задобрить
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