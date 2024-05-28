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На Бали толпа россиян за деньги поклоняется парню на диване

На Бали толпа россиян за деньги поклоняется парню на диване

Автор:
28 мая 2024 10:40
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Сатьи Саи Бабы   бали   диан   парень   реинкарнация   фанатики   чудики   
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Они уверены, что он — реинкарнация Сатьи Саи Бабы, индийского гуру, который умер в 2011 году.

Ему приносят различные дары, а также гладят и пытаются всячески задобрить

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Метки: Видео   Сатьи Саи Бабы   бали   диан   парень   реинкарнация   фанатики   чудики   
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11  комментариев
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62k
dima423 2 часа назад
Так кто кому деньги то платит и сколько?) Нихера не понятно из поста
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3k
WELL 5 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
Fiverknot 11 минут назад
Сколько долбанутых на квадратный метр...
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1k
АНДРЕЙ 12 минут назад
Госпадя ,сколько еб*нутых на земле.
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2k
lihaci 21 минуту назад
Долбанутые...
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1k
TroyDaGood Полчаса назад
Не здорОво это выглядит..
Мужик поедает глазами пацана.Да и остальные с блаженным видом сидят...
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16k
Ivan Полчаса назад
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3k
Pioner76 53 минуты назад
Вот. Бесплатно.
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11k
sedoisever 53 минуты назад
Автор, а напиши тебе, что ты чурка безграмотная, ты обидишься...
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17k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
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Твоя совесть
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