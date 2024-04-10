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Парень не в восторге от нового знакомого своей девушки

Парень не в восторге от нового знакомого своей девушки

Автор:
10 апреля 2024 10:12
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Прикол   Реакция   Юмор   опоссум   парень   
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Девушка где-то нашла очаровательного в своём безобразии опоссума и принесла его к молодому человеку.

Девушки, когда видят что-то милое хотя бы на одну долю процента
Представительница прекрасного пола предложила оставить зверька, однако молодой человек оказался против.

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Метки: Видео   Девушка   Прикол   Реакция   Юмор   опоссум   парень   
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5  комментариев
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12k
MPEG-8 2 часа назад
Опоссум бедолага наверняка просрался от страха на неделю вперёд.
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63
ya da 4 минуты назад
Девочка красивая, но дурная:)
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31k
AzuveR 59 минут назад
Я бы после этого, поостерёгся к ней прикасаться, да и в машину не пустил бы.
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5k
Владимир 2 часа назад
слюни текут-значит бешеный.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3897 постов (3890 в горячем)

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