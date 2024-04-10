Парень не в восторге от нового знакомого своей девушки

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Девушка где-то нашла очаровательного в своём безобразии опоссума и принесла его к молодому человеку.
Девушки, когда видят что-то милое хотя бы на одну долю процента
Представительница прекрасного пола предложила оставить зверька, однако молодой человек оказался против.
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