Собаки стянули штаны с пешехода

Двое парней привлекли внимание собак, пробегавших неподалеку. Недолго думая животефк напали на молодых людей. Особенно досталось парню в чёрных штанах. Псы успели стянуть с него штаны и трусы и несколько раз укусили. В ходе неравного противостояния юноша отогнал от себя агрессивных зверей, а затем отправился в больницу.

По сообщениям СМИ, местная жительница, владеющая сворой собак, не доглядела за своими питомцами. Дальнейшая судьба животных будет определена после проведения обследования на бешенство.