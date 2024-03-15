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Собаки стянули штаны с пешехода

Собаки стянули штаны с пешехода

Автор:
15 марта 2024 07:19
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Мексика   животные   инцидент   парень   собака   штаны   
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В мексиканском населённом пункте Сан Мигель Тотокуитлапилько свора собак напал на молодых людей, сидевших на земле. Инцидент попал на видео.

Двое парней привлекли внимание собак, пробегавших неподалеку. Недолго думая животефк напали на молодых людей. Особенно досталось парню в чёрных штанах. Псы успели стянуть с него штаны и трусы и несколько раз укусили. В ходе неравного противостояния юноша отогнал от себя агрессивных зверей, а затем отправился в больницу.

По сообщениям СМИ, местная жительница, владеющая сворой собак, не доглядела за своими питомцами. Дальнейшая судьба животных будет определена после проведения обследования на бешенство.

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Метки: Видео   Мексика   животные   инцидент   парень   собака   штаны   
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4  комментария
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2k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
А чё это он в штанах расселся? Собаки-то без штанов, и ему нечего делать в штанах.
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2k
дормидонт 5 минут назад
Как это они ему писюн не отгрызли?
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543
Sam Gore Час назад
Пусть радуется, что они ему хозяйство не оторвали
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39k
АнтонПолднев Час назад
Какое-то новомодное словечко типа "песеля"?

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