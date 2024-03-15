Собаки стянули штаны с пешехода

В мексиканском населённом пункте Сан Мигель Тотокуитлапилько свора собак напал на молодых людей, сидевших на земле. Инцидент попал на видео.
Двое парней привлекли внимание собак, пробегавших неподалеку. Недолго думая животефк напали на молодых людей. Особенно досталось парню в чёрных штанах. Псы успели стянуть с него штаны и трусы и несколько раз укусили. В ходе неравного противостояния юноша отогнал от себя агрессивных зверей, а затем отправился в больницу.
По сообщениям СМИ, местная жительница, владеющая сворой собак, не доглядела за своими питомцами. Дальнейшая судьба животных будет определена после проведения обследования на бешенство.
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