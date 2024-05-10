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Девушка каждый день встречает парня с работы

Девушка каждый день встречает парня с работы

Автор:
10 мая 2024 10:50
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Девушка   добро   любовь   отношения   парень   
2184
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Девушка встречает свою вторую половинку у двери каждый вечер после работы. Так выглядит счастье.

Как хорошо, когда тебя ждут дома.

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Метки: Видео   Девушка   добро   любовь   отношения   парень   
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25  комментариев
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9k
Гвоздь 2 часа назад
Возможно, молодой человек каждый вечер приносит с собой что-то позитивное. Например, еду.
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−1
Игорь 2 минуты назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, что пишy здeсь, большe нeгдe...

Ceйчaс ищy любyю paботy, но покa ничeго нe нaходится. Готов нa любyю подpaботкy, a сeйчaс домa eсть aбсолютно нeчeго.
От голодa почти тepяю сознaниe. Одолжить пpосто нe y кого. Одолжитe, пожaлyйстa, нa eдy pyблeй 100-200. хоть нa бyлкy хлeбa, хоть нa килогpaмм кapтошки.

Eсли остaвитe контaкты, то я готов вepнyть с пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом слyчae остaвьтe свои контaкты в личных сообщeниях. Я вepнy 100%!

Пополнитe, пожaлyйстa, номep тeлeфонa нa любyю сyммy: 8 (952) 133-65-10 (бaлaнс номepa тeлeфонa y опepaтоpa или по CБП)

Зapaнee большоe Вaм чeловeчeскоe спaсибо.
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16k
Сергей 3 минуты назад
Ня!
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8k
evenSeven 14 минут назад
Семейный ритуалы - вещь хорошая, как бы кого не коробило от этого слова. Они как некоторый каркас для тихого счастья. Поцеловать детей на ночь и поболтать с каждым о прошедшем дне, пожелать хорошего всем дня, уходя утром на работу, общий завтрак на выходных, совместное мытье посуды, готовка, или вот - поцелуйчики при встрече вечером... Да много чего можно завести, если вообще не это тему подумать. А такие вещи и насыщают нашу жизнь теплом. Вот именно что-то вот такое будешь вспоминать перед... ну, в общем, будешь помнить.
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1k
Тимур 15 минут назад
И не заколебались они переодеваться.
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531
Павел Верещагин 16 минут назад
Все проходит,и это тоже пройдет
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15k
Ничоси 17 минут назад
Каждый раз бутылка бухла в руке.
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20k
Bill 18 минут назад
Дает время любовнику смыться через заднее крыльцо.
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1k
MidMaster 19 минут назад
Это было было быыыло, но прошлоооо
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14k
Sapsan 23 минуты назад
Чего не делаешь ради лайков
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5k
Евгений 49 минут назад
К другу/одногруппнику часто заходил в гости. Женился он, заходить стал реже. Тоже приходим, жена открывант дверь, они сразу поцнлуйчики, любов морковь. С годами поцелуйчики прекратились. Щас в разводе, двое детей. Так что это все временно, как вообще все в этой жизни
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11k
MakDag 52 минуты назад
Когда покажут это видео присяжным, кто поверит что она его убила.
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440
deadDEVIL 52 минуты назад
Это видео уже облетело интернет какое-то время назад. Может быть, это было в прошлом году. И вот снова на всех "развлекательных" сайтах - сами себя баянят снова и снова.
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11k
Билли 56 минут назад
На работу не пробовала устроиться?
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6k
Mishganer 59 минут назад
Ну, девушка очевидно не работает, а потому кормильца надо контролировать, чтобы по дороге куда не завернул!
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45k
Aleks Час назад
Соседка просто в соседнем доме красивая... Контролирует, чтоб дома не перепутал
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10k
Роман Час назад
Я бы замахался наверное ...
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7k
hhwost 2 часа назад
главное, чтобы надолго хватило
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28k
Влад 2 часа назад
Я даже представляю как она его звонками достает весь день.
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3k
Сергей 2 часа назад
Счастье любит тишину.
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