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Бензиновый душ. Девушки устроили откровенную фотосессию на заправке

Бензиновый душ. Девушки устроили откровенную фотосессию на заправке

Автор:
22 мая 2024 10:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бензиновый душ   Видео   бали   девушки   модель   фотосессия на заправке   
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На Бали разыскивают двух русских моделей за полуголую фотосессию на бензоколонке — крошки лили на себя топливо и блистали своими батманами на всю улицу. Дамочкам грозит депортация.

Одна из них забралась на ее крышу, комфортно расположилась там и стала поливать из заправочного пистолета девушку, оставшуюся внизу. Под этим своеобразным бензиновым душем модель принимала весьма пикантные позы. Не уверен, что они осознавали уровень своего везения, ведь в Индонезии очень много курящих людей.


Ипда Путу Сукармы, служащий отдела по связям с общественностью полиции Бадунга подтвердил, что узнав о вирусном видео, сотрудники начали расследование. По информации, полученной от владельца Pertamini, изначально у него просили только сделать фотографии и получили разрешение. "Сифаудин, владелец заправки, рассказал, что женщина попросила сфотографироваться у его Pertamini. Она также показала несколько фотографий со своего мобильного телефона", - сказал Ипда. Получив согласие владельца Pertamini, женщина ушла, но через несколько минут вернулась с двумя подружками в бикини, которые выступили в роли моделей. 

В процессе феерического шоу хозяин пытался прогнать распоясавшихся моделей, но они игнорировали его призывы. В конце концов, фотосессия закончилась, но была повреждена крыша заправки. За это Сифаудин успел взять с них 300к.

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Метки: Бензиновый душ   Видео   бали   девушки   модель   фотосессия на заправке   
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14  комментариев
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
А можно этих ТП не возращать в РФ
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993
DuckTales 2 минуты назад
Смело ...
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903
ssl 12 минут назад
Как можно добровольно на себя бензин лить ? -000 Малейшей искра, бычок, любая фигня и она в огне. Мозга совсем нет, печалька.
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25k
MrGod 23 минуты назад
Да ладно, только Русские на русском разговаривают?
А каклы на такое не способны?
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1k
Андрей Граф 38 минут назад
конченые твари
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287
Артём 47 минут назад
А с чего взяли, что они русские?
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287
Артём Ухалус Посовиномус 23 минуты назад
Т.е. если кто-то говорит по-русски, означает, что они русские?
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8k
Харон ( Χάρων) Час назад
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4k
iovan2011 Час назад
Ни сисек, ни мозга...
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32k
AzuveR Час назад
Если бы ,кто нибудь кинул горящую спичку,фотосессия была бы эффектней.
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7k
pinbalist Час назад
...маленький мальчик спичку поднёс
и от двух ТП остался лишь нос.
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316
ГТА Форевер 2 часа назад
Позорные ТП
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3455 постов (3153 в горячем)

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