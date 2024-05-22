Бензиновый душ. Девушки устроили откровенную фотосессию на заправке

На Бали разыскивают двух русских моделей за полуголую фотосессию на бензоколонке — крошки лили на себя топливо и блистали своими батманами на всю улицу. Дамочкам грозит депортация.
Одна из них забралась на ее крышу, комфортно расположилась там и стала поливать из заправочного пистолета девушку, оставшуюся внизу. Под этим своеобразным бензиновым душем модель принимала весьма пикантные позы. Не уверен, что они осознавали уровень своего везения, ведь в Индонезии очень много курящих людей.
Ипда Путу Сукармы, служащий отдела по связям с общественностью полиции Бадунга подтвердил, что узнав о вирусном видео, сотрудники начали расследование. По информации, полученной от владельца Pertamini, изначально у него просили только сделать фотографии и получили разрешение. "Сифаудин, владелец заправки, рассказал, что женщина попросила сфотографироваться у его Pertamini. Она также показала несколько фотографий со своего мобильного телефона", - сказал Ипда. Получив согласие владельца Pertamini, женщина ушла, но через несколько минут вернулась с двумя подружками в бикини, которые выступили в роли моделей.
В процессе феерического шоу хозяин пытался прогнать распоясавшихся моделей, но они игнорировали его призывы. В конце концов, фотосессия закончилась, но была повреждена крыша заправки. За это Сифаудин успел взять с них 300к.
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А каклы на такое не способны?
и от двух ТП остался лишь нос.