Как поймать кота в воображаемую коробку

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Коробки и похожие на них объекты дают кошкам некое чувство безопасности и комфорта. Даже если это квадрат на полу.
Любовь к коробкам — главная слабость многих котеек. Причем им даже неважно, какая именно картонная крепость перед ними: настоящая или воображаемая.
Попробуйте провести маленький эксперимент с пушистиком у себя дома. Сделайте контур квадрата на полу, похожий на основу коробки, и ждите. Котейка должен подойти к нарисованной области и сесть прямо в центр рисунка. Если эксперимент пройдёт удачно, можете гордиться собой. Вы поймали высшего хищника в воображаемую коробку.
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