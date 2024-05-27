Как поймать кота в воображаемую коробку

Любовь к коробкам — главная слабость многих котеек. Причем им даже неважно, какая именно картонная крепость перед ними: настоящая или воображаемая.

Попробуйте провести маленький эксперимент с пушистиком у себя дома. Сделайте контур квадрата на полу, похожий на основу коробки, и ждите. Котейка должен подойти к нарисованной области и сесть прямо в центр рисунка. Если эксперимент пройдёт удачно, можете гордиться собой. Вы поймали высшего хищника в воображаемую коробку.