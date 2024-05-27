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Сообщество Без кота и жизнь не та 2403 поста • 517 подписчиков подписаться
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Как поймать кота в воображаемую коробку

Как поймать кота в воображаемую коробку

Автор:
27 мая 2024 07:31
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Реакция   животные   интересно   квардрат   кот   кошка   
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Коробки и похожие на них объекты дают кошкам некое чувство безопасности и комфорта. Даже если это квадрат на полу.

Любовь к коробкам — главная слабость многих котеек. Причем им даже неважно, какая именно картонная крепость перед ними: настоящая или воображаемая.

Попробуйте провести маленький эксперимент с пушистиком у себя дома. Сделайте контур квадрата на полу, похожий на основу коробки, и ждите. Котейка должен подойти к нарисованной области и сесть прямо в центр рисунка. Если эксперимент пройдёт удачно, можете гордиться собой. Вы поймали высшего хищника в воображаемую коробку.

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Метки: Видео   Реакция   животные   интересно   квардрат   кот   кошка   
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3  комментария
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9k
perekrestok Полчаса назад
Надо попробовать. Но после того как узнаю как из этой коробки его достать.
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56k
Aleksandr Полчаса назад
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12k
DumDum 36 минут назад
Если долго сидеть на берегу реки, ты увидишь, как мимо тебя проплывает труп твоего врага. Низачот
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Себастьян Перейра
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