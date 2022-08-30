"У них даже цифры закончились!": девушка удивилась ценам в магазине сантехники

Душевые системы от двухсот с лишним тысяч до миллиона с лишним рублей привели покупательницу в состояние когнитивного диссонанса. "Это же просто душ!" - удивляется она, глядя на ценники.
Цены на сантехнику и приборы медленно уходят в астрал. Конечно, можно купить душевую насадку за копейки в каком-нибудь "Фикс-прайсе", но, если захотелось чуть более качественных товаров, то готовьтесь удивляться. Героиня видео посетила магазин сантехники и обалдела. Цены сопоставимы со стоимостью недорогих авто!
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"И это ведь не платина и не золото!" - недоумевает автор видео. А как считаете вы, уважаемые фишкяне, товар стоит запрошенных денег?
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АНТИФИШКИ
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Или только фикс прайс, либо артсалон смесителей?
Хотя, надо же контент запилить.
Сраные тиктокеры-полупокеры млять
Но смеситель в районе 15 тысяч был.
Несколько лет спустя, делая ремонт в другом месте, брали уже обычные, просто не самые дешевые смесители из леруа.
Так вот, со всей ответственностью заявляю, смеситель за 2-4 тысячи из леруа работает не хуже чем итальянский за 15 тысяч
Неверно Мойша держит отделение с сантехникой.
Конечно простому смертному вполне достаточно душевой кабины за 25 000. А боХатому, у кого денег на 100 лет припасено. золотой унитаз подавай и бриллиантовую ванну.
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Это как с помидорами, сейчас помидорки на рынке 80 руб, зимой будут 200 - 220 руб (я про вкусные розовые) фигню можно и за 40 купить.
И 100% будет пост зимой: инфляция бьет рекорды помидоры подорожали с 40 рублей до 220 ти ааааааа все россияне 30 раз померли с голодухи...
Так и тут ну салон ну пальцованый и шо? Говядина отличная на рынке начинается с 400 рублей, в данном случае я конкретно про Любиретский рынок (я в командировке), но можно задаться целью пойти в вкусвил или в еще куда поприпадашнее и найти за 1400 рублей. Только что это доказывает кроме того, что есть люди с тараканами готовые переплачивать например за [мат]лии Высоцкой как в случае с кухонными гарнитурами...