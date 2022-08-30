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"У них даже цифры закончились!": девушка удивилась ценам в магазине сантехники

"У них даже цифры закончились!": девушка удивилась ценам в магазине сантехники

Автор:
30 августа 2022 10:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Стоимость   видео   когнитивный диссонанс   магазин сантехники   по цене самолета   покупаетели   сантехника   цены   
1751
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Душевые системы от двухсот с лишним тысяч до миллиона с лишним рублей привели покупательницу в состояние когнитивного диссонанса. "Это же просто душ!" - удивляется она, глядя на ценники.


Цены на сантехнику и приборы медленно уходят в астрал. Конечно, можно купить душевую насадку за копейки в каком-нибудь "Фикс-прайсе", но, если захотелось чуть более качественных товаров, то готовьтесь удивляться. Героиня видео посетила магазин сантехники и обалдела. Цены сопоставимы со стоимостью недорогих авто!



"И это ведь не платина и не золото!" - недоумевает автор видео. А как считаете вы, уважаемые фишкяне, товар стоит запрошенных денег?

Источник:

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Метки: Стоимость   видео   когнитивный диссонанс   магазин сантехники   по цене самолета   покупаетели   сантехника   цены   
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24  комментария
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4k
GROMOZEKA Час назад
А в обычный строительный гипермаркет не судьба зайти?
Или только фикс прайс, либо артсалон смесителей?
Хотя, надо же контент запилить.
Сраные тиктокеры-полупокеры млять
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10k
DumDum 7 минут назад
Ссылка youtu.be
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8k
Сергей 8 минут назад
Странные люди, они когда хотят купить Хёндай тоже идут в автосалон Феррари?
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3k
SandMANn 14 минут назад
Альтернатива!!! На «боевом взводе» для блогерш и …всего то за 711 , а для крутых геров – изделие отдельное… Не золото, но из металла красивого серебристого цвета!
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4k
bumtester 23 минуты назад
Когда делали первый ремонт лет 15 назад покупали дорогую итальянскую сантехнику. Ну не за 200 тысяч конечно.
Но смеситель в районе 15 тысяч был.
Несколько лет спустя, делая ремонт в другом месте, брали уже обычные, просто не самые дешевые смесители из леруа.
Так вот, со всей ответственностью заявляю, смеситель за 2-4 тысячи из леруа работает не хуже чем итальянский за 15 тысяч
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1k
emporio_ss Полчаса назад
сразу видно что ФУФЛО. 1000% НАКРУТКИ!
Неверно Мойша держит отделение с сантехникой.

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5k
просто Дмитрий 45 минут назад
А какому-то "гаишнику" ...цены- норм
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9k
Игорь 47 минут назад
автор - зайди в автосалон Мазерати и расскажи нам про тамошние цены
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8k
Trenzel2003 52 минуты назад
У боХатых свои причуды. Если есть спрос, значит и есть предложение.
Конечно простому смертному вполне достаточно душевой кабины за 25 000. А боХатому, у кого денег на 100 лет припасено. золотой унитаз подавай и бриллиантовую ванну.
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1k
SHAGREEN 58 минут назад
Есть желающие столько платить-есть такой ценник. Для нормальных есть другие места. Никого ж не удивляет цена дизайнерских шмоток. Некоторые при покупке руководствуются тем, что никто не сможет сказать, что купил дороже.
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4k
perekrestok Час назад
Всегда были такие магазины где цены на все как будто спутником доставляли. Есть вроде как бы нормальные магазины и можно по ним прогуляться. Ну вот автор и сравнил бы цены. А так офигевать не интересно.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−11
66
Faust torleno 54 минуты назад
У вас там одни стихоплеты, да?
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−11
2k
Lovels Travel Час назад
Тот, что за 1.154.940 руб.
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967
Шурман Час назад
Я бы ее в европейский магазин запустил там бы она еще и местные маты выучила . Сейчас строим дом под Брюсселем и фирма застройщик дала координаты с кем работает , ну заехали в фирму с сантехникой и я вот так же ходил и просто окуевал от радости , в строительство заложена сантехника но если хочешь добавить то добавляй . На кухне мы уже пропарили 3000 , на сантехнике еще + 2000 , на отоплении тоже самое и вот так все + + + + .
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49k
Хельги Час назад
Бред. Я в том плане, что есть скажем покупатель кухни за 10 косарей, а есть покупатель которому кухню только от Юлечки Высоцкой за 500 косарей, а так вот вам ссылка на душевые от 19 300 руб.
https://moscow.petrovich.ru/catalog/245811607/690322/?yclid=5034953625673196421&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=MSK|DSA|Gallery|76579393&utm_content=cid|76579393|gid|4976472811|aid|12461649867|kid|2694440|pos|premium6|src|search_none|dvc|desktop|goalid|0&utm_term=2694440||reg|Городской округ Люберцыhttps://moscow.petrovich.ru/catalog/245811607/690322/?yclid=5034953625673196421&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=MSK|DSA|Gallery|76579393&utm_content=cid|76579393|gid|4976472811|aid|12461649867|kid|2694440|pos|premium6|src|search_none|dvc|desktop|goalid|0&utm_term=2694440||reg|Городской округ Люберцы.
Это как с помидорами, сейчас помидорки на рынке 80 руб, зимой будут 200 - 220 руб (я про вкусные розовые) фигню можно и за 40 купить.
И 100% будет пост зимой: инфляция бьет рекорды помидоры подорожали с 40 рублей до 220 ти ааааааа все россияне 30 раз померли с голодухи...
Так и тут ну салон ну пальцованый и шо? Говядина отличная на рынке начинается с 400 рублей, в данном случае я конкретно про Любиретский рынок (я в командировке), но можно задаться целью пойти в вкусвил или в еще куда поприпадашнее и найти за 1400 рублей. Только что это доказывает кроме того, что есть люди с тараканами готовые переплачивать например за [мат]лии Высоцкой как в случае с кухонными гарнитурами...
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125
Карл Хельги 47 минут назад
ЛюбЕреЦкий!
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3k
Radugananebe Час назад
Интересно, что за магазин?
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