Очень нетрезвый пассажир напал на сотрудника службы безопасности столичного метро

«По имеющейся информации, в ночное время в вестибюле станции метро «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии сотрудник службы безопасности столичного метро воспрепятствовал проходу пассажира с признаками алкогольного опьянения. В ответ злоумышленник нанес мужчине удар в область головы стеклянной бутылкой. Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали гражданина и доставили его в отдел полиции», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшего госпитализировали с ушибленной раной лобной области. Жизнь и здоровье мужчины вне опасности. Против нападавшего возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»). С фигуранта взяли обязательство о явке. Также на мужчину составили протокол по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).