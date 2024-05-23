Очень нетрезвый пассажир напал на сотрудника службы безопасности столичного метро

Дебошир был задержан, против него возбудили уголовное дело.
«По имеющейся информации, в ночное время в вестибюле станции метро «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии сотрудник службы безопасности столичного метро воспрепятствовал проходу пассажира с признаками алкогольного опьянения. В ответ злоумышленник нанес мужчине удар в область головы стеклянной бутылкой. Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали гражданина и доставили его в отдел полиции», – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавшего госпитализировали с ушибленной раной лобной области. Жизнь и здоровье мужчины вне опасности. Против нападавшего возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»). С фигуранта взяли обязательство о явке. Также на мужчину составили протокол по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).
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