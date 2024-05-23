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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1445 постов • 61 подписчик подписаться
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Очень нетрезвый пассажир напал на сотрудника службы безопасности столичного метро

Очень нетрезвый пассажир напал на сотрудника службы безопасности столичного метро

Автор:
23 мая 2024 10:58
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Бутылка   Видео   Метро   алкащ   конфликт   негатив   пьянй   
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Дебошир был задержан, против него возбудили уголовное дело.

«По имеющейся информации, в ночное время в вестибюле станции метро «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии сотрудник службы безопасности столичного метро воспрепятствовал проходу пассажира с признаками алкогольного опьянения. В ответ злоумышленник нанес мужчине удар в область головы стеклянной бутылкой. Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали гражданина и доставили его в отдел полиции», – сказал собеседник агентства.


Он уточнил, что пострадавшего госпитализировали с ушибленной раной лобной области. Жизнь и здоровье мужчины вне опасности. Против нападавшего возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»). С фигуранта взяли обязательство о явке. Также на мужчину составили протокол по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

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Метки: Бутылка   Видео   Метро   алкащ   конфликт   негатив   пьянй   
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15  комментариев
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15k
Владимир Час назад
Разве не прировняли нападение на контролеров и так далее, к нападению на представителя власти?
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11k
vasilykopkov 47 секунд назад
А отпустили-то его почему?
Чтобы спокойно в свой аул свалил?
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296
Артём 3 минуты назад
Хм, надеюсь ему 116 на 115 заменят. Ч.2, п. В и Г.
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11k
Билли 4 минуты назад
У нас при царской россии и при советской власти всех дебилов за урал и в сибирь вывозили, а теперь в Москву
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10k
Alex 36 минут назад
Мочить!
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449
Дима Новосельский 46 минут назад
Охранник не пускает, а сам башней вертит( отвлекается), тогда как у опонента руки в карманах,а если бы синяк нож вынул и пырнул, профессиональнее нужно быть и в подобных случаях на стрёме...
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1k
Антон Час назад
Чего он ему не всёк??? Один удар и всё, он пьянющий в опу.
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17k
Booka1a Час назад
С фигуранта взяли обязательство о явке... а потом будет "ой, а он не явился!"
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13k
Rus77 2 часа назад
Так видно же, что это очередной ценнейший для нашей страны профессиональный работник из ближнего зарубежья, его ещё и отпустили выписав явку, за то что он чуть человека не убил! Дальше выясниться что контроллер ущемил его по национальному признаку, и наградят...
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Это хорошо что у это животного еще ножа не было, зарезал бы мужика как не куй делать.
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Заодно и вылечится от алкоголизма . Таких вообще нужно сажать в специальные лагеря в глухой тайге . Что бы они там жили , работали и выпускать раз в 5 лет , сорвался , добро пожаловать обратно еще на 5 лет. Спец лагеря для наркоманов и алкашей.
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28k
Sheir 2 часа назад
Это точно охранник? В чем его функция, жирной тушей проход закрыть? Как можно было провафлить такой медленный удар от этого синяка?
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612
2023 2 часа назад
На ровном месте статью поднял.
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