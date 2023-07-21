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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 448 постов • 25 подписчиков подписаться
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Агрессивный пассажир развязал драку с другим пассажиром, случайно задевшим его плечом

Агрессивный пассажир развязал драку с другим пассажиром, случайно задевшим его плечом

Автор:
21 июля 2023 09:44
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Метро   драка   злость   конфликт   люди   неадекваты   негатив   
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На станции метро «Проспект Вернадского» 40-летний злоумышленник, нарушая общественный порядок, используя для начала конфликта малозначительный повод, с силой толкнул мужчину в спину, от чего тот упал и нанес пострадавшему несколько ударов в голову.

«Действия злоумышленника обоснованно квалифицированы по ч. 1 ст. 116 УК РФ», - сообщает прокуратура Московского метрополитена.

Источник:

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Метки: Видео   Метро   драка   злость   конфликт   люди   неадекваты   негатив   
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14  комментариев
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17k
Сергей 2 часа назад
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1k
SmartCat101 39 минут назад
это хулиганка до 7 лет плюс нанесение побоев
и давить надо именно на хулиганку!!!!
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19k
Алексей 47 минут назад
Не очевидно. Злодей судя по записи явно не видит терпилу пытаясь быстрее проскочить в толкучке, причем двигаясь в очереди. Терпила же наоборот точно его видит, имеет возможность его обойти но вместо этого выводит ближнее плечо и получается толчок. А дальше неуравновешенная психика злодея доделывает свое дело. На мой взгляд в ситуации есть вина и терпилы. Но жизнь мудрый учитель, злодей хорошо пострадает за свою психику, а терпила уже отхватил за свой толчок, помятуя тумаки может в будущем будет уважительнее к людям относится. Но это на мой взгляд.
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419
twincam 49 минут назад
Это же метро, куча народу, неизбежны какие-то задевания и т.д.
Если все будут так бурно реагировать?
Оранжевого надо конечно же на органы пустить.
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34k
Korolev Час назад
На станции метро «Проспект Вернадского» 40-летний злоумышленник, нарушая общественный порядок, используя для начала конфликта малозначительный повод, с силой толкнул мужчину в спину, от чего тот упал и нанес пострадавшему несколько ударов в голову...
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15k
Shtoppi Час назад
явно гражданин головой ушибленный. таких только на принудительную изоляцию.
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10k
Кот Бегемот Час назад
"случайно задевшим его плечом"? ...Если бы извинился, как требуют приличия, возможно было бы иначе. И не факт, что на возможный вопрос "злоумышленника" тот его не послал. Теперь – статья. Но по-любому, ногами по голове – перебор. Короче, хамство и психоотклонения – норма современности.
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195
lex lemin Час назад
А некуй быть таким широким, поддерживаю. Шкаф [мат]
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8k
Дмитрий Час назад
Заплатит штраф и на этом можно расходится....
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1k
Антон Час назад
Мля вы серьёзно???!! Дяди! Будьте добрее друг к другу...
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8k
sedoisever Час назад
Блин, ну где вас учат -то?
"...от чего тот упал и нанес пострадавшему несколько ударов в голову."
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