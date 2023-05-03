Пассажир московского метро избил пенсионера, который споткнулся о его ногу

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В метро Москвы 69-мужчина споткнулся о ногу другого пассажира во время движения по вагону поезда. Произошла словесная перепалка, которая привела к избиению пенсионера.
Прибывшие врачи скорой оказали пострадавшему необходимую помощь. 41-летний любитель пустить в ход кулаки был задержан.
Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение лица к уголовной ответственности по ст. 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений).
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И неосмотрительно сказанные пожилым человеком слова можно простить. Это будет по-мужски.