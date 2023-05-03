FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7195 постов • 1006 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Пассажир московского метро избил пенсионера, который споткнулся о его ногу

Пассажир московского метро избил пенсионера, который споткнулся о его ногу

Автор:
03 мая 2023 10:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Метро   Москва   Россия   видео   избиение   инцидент   конфликт   
508
1
1

В метро Москвы 69-мужчина споткнулся о ногу другого пассажира во время движения по вагону поезда. Произошла словесная перепалка, которая привела к избиению пенсионера.

Прибывшие врачи скорой оказали пострадавшему необходимую помощь. 41-летний любитель пустить в ход кулаки был задержан.


Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение лица к уголовной ответственности по ст. 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Метро   Москва   Россия   видео   избиение   инцидент   конфликт   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Serg2001 17 минут назад
Вымораживает быдло (как мужского так и женского пола), которое сидит свесив жопу и вытянув ноги на полвагона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pogost 8 минут назад
41 год!!!! бл.я.дь!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Владимир 10 минут назад
Дедушек бить не хорошо, но дед специально наступил, и можно было избежать конфликта просто извинится и идти дальше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ваня 11 минут назад
вагон пустой, сам споткнулся, ну бывает, извинился, пошел дальше... нет он вернулся, начал хамить и получил... в общем оба красавцы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Психологическая поддержка 14 минут назад
Заметили, как их обходил парень и ему совершенно хватило места обойти ноги, тот мужик сам нарывался, зачем то подошел и нависал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Психологическая поддержка 19 минут назад
Тут как бы да, так сидеть не принято, но вагон пустой места много и самое ГЛАВНОЕ - он сам первый пошел разбираться, а значит м*дак
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ruslan d 24 минуты назад
Почти каждый день сталкиваюсь , что кто-то заденет, наступит.. толкнет , привык вообще этого не замечать в Москве все носятся как огалделые и еще на подобное время тратить ... такое себе .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
onebibis 36 минут назад
Возраст всё равно нужно уважать. Бить семидесятилетнего человека скотство. И кстати называть называть "пенсами" тоже неосмотрительно. Все будут когда-то пенсионерами, если доживут и когда услышат такое в свой адрес будет неприятно.
И неосмотрительно сказанные пожилым человеком слова можно простить. Это будет по-мужски.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
144
RDV 44 минуты назад
Да х его з че там было, и что пенс ему сказал... мог спокойно уйти, мог извиниться сказать что не заметил, а тут сам вернулся и начал бычить) Есть такие люди которые постоянно из за своего языка и из за своей дерзости, находят приключения на свою жопу, и тут они встретились))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

604106



Другие посты автора
Популярное в сообществах
МВД РФ решило устроить охоту на инфоцыган
МВД РФ решило устроить охоту на инфоцыган
Кто такие коновалы и зачем вообще "валять коней"?
Кто такие коновалы и зачем вообще "валять коней"?
Набирающие популярность в сообществах
15 работ от фотошоперов, которые и без того весёлые фотки делают еще смешнее
15 работ от фотошоперов, которые и без того весёлые фотки делают еще смешнее
10 двойников звёзд, которые очень похожи на селебрити
10 двойников звёзд, которые очень похожи на селебрити
Будь человеком!
Будь человеком!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коварная аллергия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомир#история#авто аварии#позитив#полиция#люди#кот#картинки
#Юмор#интересно#машина#аварии#подборка#факты#забавно#США#Еда#новости
#Прикол#автомобили#животные#дтп#в мире#шоу бизнес#знаменитости#улыбнуло#знакомства#Приколы
Будь человеком! Будь человеком! В Москве парень избил лопатой двух прохожих В Москве парень избил лопатой двух прохожих Обвинённый в воровстве мужчина отправил сотрудницу магазина в нокаут Обвинённый в воровстве мужчина отправил сотрудницу магазина в нокаут Мужчина украл смартфон из рук спящей пассажирки метро Мужчина украл смартфон из рук спящей пассажирки метро Пьяные мужчины избили подростков в торговом центре Пьяные мужчины избили подростков в торговом центре Мужчины с детскими колясками разбили створки турникетов в московском метро Мужчины с детскими колясками разбили створки турникетов в московском метро

На что жалуетесь?

Вернуться